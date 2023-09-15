共創產業淨零 工業局見證臺法自行車供應鏈擴大減碳合作

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為加強國際鏈結，持續深化我國自行車產業與國際大型品牌合作，中華經濟研究院在「第30屆臺法工業合作會議」之產業交流行程中，於14日在經濟部工業局連錦漳局長見證下，與法國迪卡儂簽訂自行車供應鏈減碳合作備忘錄（MOU），包含100％再生能源使用、提高能源效率、永續材料使用、減少一次性塑料使用，以及教育訓練等5大方向深化自行車供應鏈合作減碳。

此次，工業局連局長接續「第30屆臺法工業合作會議」之產業交流行程，率代表團拜訪迪卡儂法國自行車總部（BTWIN Village-Decathlon Cycle Lille）。法商迪卡儂為全球領先的運動品牌，在台深耕超過30年，長期與臺灣多家自行車零組件製造業者維持緊密的合作關係，並因應全球淨零碳排趨勢，積極推動在台供應鏈進行低碳化生產。

中華經濟研究院葉俊顯院長與迪卡儂永續生產負責人Arthur WITTOUCK簽署合作MOU，在經濟部工業局連局長的見證下，雙方同意在經濟部工業局的支持下，深化自行車產業淨零碳排行動，從協助迪卡儂自行車供應商達到 100％ 綠電使用、裝設能源監控系統並提高能源效率、採用低環境影響材料、尋求解決方案減少一次性塑料使用，以及進行淨零碳排教育訓練等5大方向推動迪卡儂在台供應鏈廠商，邁向低碳生產轉型。

工業局連局長表示，氣候變遷及地緣政治下的各種不確定因素，正加速國際供應鏈重組，而後疫情時代全球經濟發展面臨多方挑戰，如自行車去庫存問題，這也顯示產業低碳轉型及加強國際鏈結的必要性與急迫性。

迪卡儂永續生產負責人WITTOUCK先生表示，為了實現迪卡儂2026年前減少20％碳足跡的目標（以2021年為基準），與供應商展開合作是主要策略之一；中經院葉院長表示，中經院團隊願意全力協助我國中小企業接軌全球淨零趨勢，輔導廠商進行生產及產品低碳化工作，以符合國際品牌要求，提升台灣綠色供應鏈的國際形象。

我國自行車產業以外銷為主，為協助我國中小企業接軌國際自行車供應鏈淨零碳排趨勢及要求，去（2022）年底在工業局的支持下，中經院已與迪卡儂展開合作，輔導其台廠自行車供應商進行工廠碳盤查與產品碳足跡計算，並促成我國中小企業綠電團購首例，協助其5家供應商共同取得近百萬度綠電。透過本次MOU之簽署，未來將持續擴大推動迪卡儂在台20餘家自行車供應鏈提升綠色競爭力，鞏固我國產業於國際供應鏈地位。