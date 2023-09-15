北一女2500套光復樓立體一卡通 明起開賣

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北一女中將在12月12日迎來120周年校慶，日前已與悠遊卡公司合作發行「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，這次則推出光復樓立體造型一卡通，第一波預計販售2500套，明起正式開賣。校方表示，10％銷售金額將回捐北一女中，以支援學校校史研究、文史資料維護相關經費。

北一女中介紹，光復樓是1933年建成、校園內最具代表性的校舍，至今已有近90年歷史，該建築在1998年被市府指定為市定古蹟，成為全體社會公共財，體現其文化資產重要性。

校方選在9月16日、「全國古蹟日」舉辦光復樓紀念活動，並趁著光復樓古蹟修復再利用工程即將竣工的時刻，開賣光復樓一卡通立體卡。北一女中校長室秘書吳銘祥指出，第一波預計販售2500套，第二波則要看銷售狀況及產能才能決定，有待討論。

吳明祥介紹，光復樓一卡通立體卡牆面紋理、窗戶等構造，高度復刻建築樣貌、做工細緻，而且逼卡後會亮燈，再現光復樓晚間景象。另外，此次包裝是半透明紙盒，外側印有校門，就像學生可從校門看見光復樓一樣，相當精細。

北一女中表示，光復樓一卡通立體卡10％銷售金額將回捐給校方，用以支援校史研究、文史資料維護相關經費，促使學校繼續推動歷史文化傳承，將精神代代相傳。