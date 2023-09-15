新科技使加熱速度大提升 群瀚實業引領家電創新

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家電技術再突破，群瀚實業運用光動力及超合金電高熱技術，開發出新型加熱設備。比起傳統用電加熱的方式，新型產品加熱速度提升約300~500％，大幅突破加熱速度的限制，兼具節能省電的優勢。

群瀚實業李榮惠董事長，早年便對熱能應用充滿好奇心，十多年來一直致力於將熱能技術轉化為商業化產品。於2010年，率領團隊成功開發出岩燒烘乾設備。爾後，持續鑽研熱能技術的研發與應用，包含：低階光動能技術、超合金電高熱技術結合於非金屬發熱技術等，並將系列技術進行模組化及推出適用的新產品。

今年(2023)，群瀚實業共推出2款創新型加熱設備。一款是智慧型岩燒煎台，此設備的石板加熱速度快，用電也更節省。李榮惠董事長表示，由於升溫速度極快，使食物內的水分、營養成分能更完整地保存下來，讓消費者在用餐上擁有全新的體驗。另一款是微晶玻璃加熱煎台，可取代傳統的瓦斯爐，而且有別於市面無火IH爐，此款產品可適用於烹煮、料理的鍋具材質更加廣泛。讓使用者享受快速地煎炒加熱食材，也讓食物有更好的口感。

針對政府大力推動的節能減碳，除了照明、冷氣、冰箱等家電外，李榮惠董事長表示，烹調設備也應獲得重視。雖然，家庭烹調料理設備的使用時間比起其他家電少，用電佔比相對少。但是，餐廳、咖啡廳、烘焙坊、加盟連鎖、中央廚房等，烹調器具使用的電量便非常可觀。亦曾有知名牛排館、早餐店連鎖品牌，委託群瀚實業客製化生產適用他們店裡環境的煎台。未來，商業性型態的業者也都能藉智慧型岩燒煎台、微晶玻璃加熱煎台，大幅提升時間效率及節省能源。除了快速、安全的完成烹飪，同時確保食物的品質和味道，提高整體生產力及競爭優勢。李榮惠董事長也提到，有國外客戶洽詢中，希望將技術與產品銷往國外，也持續研發新品，鞏固公司在熱能科技領域的領先地位。