中石化回饋在地國中小 觀展《我家的兩岸故事》

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為促進文化教育推廣，鼓勵孩童多參與藝文展覽，中石化(1314) 偕同沈春池文教基金會，邀請廠區周邊鄰近國中小師生近五百多人次，分批前往台中文資局《我家的兩岸故事》展場參觀。

中石化表示，展中藉由互動科技與新媒體的方式，讓年輕學子對台灣遷台歷史的延革過程多一些認識，以期許提高學生對歷史的興趣與思維，並貫徹企業對文化永續的落實。

財團法人沈春池文教基金會主辦的《我家的兩岸故事》台中巡展，在台中文化資產園區雅堂館AB棟展出，展覽至今已達二萬多人次。

中石化回饋在地廠區的永貞、六合、興糖國小分日批次觀展，藉由數位科技的虛實整合再現遷台歷史，透過以豐富的人物影音及典藏文物為主題，見證動盪年代的生命故事，以情境式帶領師生們重返歷史現場，也讓學子們更多了想像與變化，啟蒙老師們將文化歷史融入到更多元教學模式裏。

中石化指出，展場「跨越黑水溝」展區中，以沉浸式體驗戰亂中倉皇離家、迢遙渡海的顛沛氛圍；「一卡皮箱到台灣」以眷村VR及換裝，讓現場學生很難想像遷台的過程，竟然有人可「拿著一個行李箱搬家，很不可思議」。

在「生命路線地圖」展區透過3D感應式，學子們很感興趣與不同身份的遷台人物一同經歷命運的選擇，從不同的生命路徑，追本溯源，訴說人生軌跡故事。

此外，走入「八千里路」到懷舊VHS 出租店，透過感應式的互動影像，更引領觀者展開了遷台歷史多重宇宙，提供不同世代對歷史的不同解讀與對話。

中石化近年除回饋地方鄰里及敦親睦鄰，也積極推動產學合作與教育推廣，贊助支持仁大工業區產學合作，培養石化人才養成計畫；友好贊助廠區周邊學校獎學金；2022年深入偏鄉推廣海廢教育，將廢棄漁網回收再製的循環經濟概念延伸；與沈春池文教基金會共同舉辦「環保愛地球徵文及繪畫」活動。