網紅餐廳食藥署專案稽查 最常見「這幾點」缺失

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近年社群媒體打卡風氣盛行，也造就網紅餐廳崛起，食藥署9月起執行「媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案」，聯合22個縣市政府針對網紅餐廳展開查核，食藥署食品組技正周珮如表示，稽查網紅餐廳最常見缺失為「食材原料逾期」、「標示不合格」，如查到都會要求改正並開罰。

南臺科大今天主辦「第7屆南台灣食安論壇」，提醒專家學者、業者、食藥署等單位進行產官學界及跨部會公平客觀論述，集結產官學界意見達成共識，並配合中央政策，讓台南市食安管理體系更加完善，維護台南美食之都美譽。

周珮如會中提到食品安全相關檢驗機制，針對時下很夯的網紅餐廳稽查專案，她說，針對網紅餐廳稽查首重現場環境衛生安全、食品業者有無登錄、有無投保食品責任險、食材原料是否逾期等，稽查預計11月完成，明年初就會公布查核結果。

她提到，全台網紅餐廳各種類型都有，專案預計執行3個月，已經篩選出有一定流量的網紅餐廳展開查核，依過去經驗，火鍋類的餐廳常有蔬菜殘留農藥等問題，這部分會追溯上游從哪裡買來的，重要的是源頭管理，因此會針對上游業者處分，而非針對餐廳開罰。

她說，最近也常發現，標示是鱈魚其實賣的是大比目魚，標示不實，如確認標示不符，可依法開罰4萬到400萬元。

她說，餐飲業一旦出現食品安全衛生問題，往往會成為媒體關注焦點，因此衛生單位都會特別加強相關業者管理。她舉例，大家近期最有印象的就是桃園市某市場知名越南法國麵包攤商，即為網紅推薦而愈來愈有名，8月3日曾爆發集體食品中毒，因此在食品安全把關須格外謹慎。

面對時下常有網紅具名推薦美食，如果「名不符實」呢？她說，如果是餐廳廣告誇大不實，就會處分餐廳，至於網紅幫忙推薦餐廳，這部分則確實較難以規範。