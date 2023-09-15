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新北重陽禮金10／18匯款入帳 70萬長者受惠

  • 中時即時 陳慰慈
新北市重陽禮金預計10月18日匯款入帳，社會局鼓勵銀髮長輩到據點或銀髮俱樂部學習互動式智慧型手機操作，以縮短數位學習落差。（新北市社會局提供）
新北市重陽禮金預計10月18日匯款入帳，社會局鼓勵銀髮長輩到據點或銀髮俱樂部學習互動式智慧型手機操作，以縮短數位學習落差。（新北市社會局提供）

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新北市重陽禮金預計10月18日匯款入帳；採現金領取者，將於10月21日起由29區公所在指定地點發放，預估有70萬3687人受惠，總發放金額為12億餘元。

中央公布明年8＋1項社會福利津貼調整，社會局表示，新北市長侯友宜為感念長輩過去對社會國家的貢獻，和對家庭的付出，即使在中央人均統籌分配稅款不公的情況下，仍堅持每年致贈重陽禮金給長輩，禮金從1500元起跳，最高至百歲人瑞2萬元。

社會局長李美珍表示，凡設籍新北市滿一年以上，且在重陽節當月年滿65歲者，市府均會循例致贈一份禮金，以表達敬老尊賢心意。其標準為65至79歲1500元，80至89歲2000元，90至99歲5000元，百歲人瑞則每人致贈2萬元。目前全市人瑞共有880位，將由各區長代表侯友宜市長親往致贈。

李美珍表示，在全部受惠長者70萬3687人當中，有66萬1998人採用匯款，比例高達94.1％；有4萬1689人選擇領取現金。她提醒領現金者，要攜帶身分證和印章到各區公所指定地點領取，如本人不便領取，也可以由代領人攜帶受領人和代領人的身分證及印章領取。現金領取至12月29日止，逾期將不再受理。

李美珍強調，新北市友善長輩不僅每年致贈重陽禮金，補助老人健保費，還持續推動老人共餐、銀髮俱樂部、社區照顧關懷據點、動健康等政策，並鼓勵長輩多多社會參與，如參加松年大學或數位學習，希望讓每位長輩都能「安居樂業、幸福有感」。

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