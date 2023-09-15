為營運加分 3大成衣廠印尼產線投入生產

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成衣廠新增及擴充印尼生產基地及產線，綜效可望從第四季發揮；在印尼產能增加下，儒鴻(1476)預期第四季會是今年營運高峰、聚陽(1477)印尼廠80條產線已被日系客戶包下，全年出貨量可望因此增加5％、光隆(8916)自有產線規模因印尼生產基地投產，至年底前將擴增至80條以上，可助毛利提升。

儒鴻印尼新廠預計共將開出112條成衣產線，成衣總產能約增加2成，正好趕上景氣回溫後的旺季需求。

儒鴻指出，印尼廠產能的開出，將對下半年的營運有一定的幫助；儒鴻印尼成衣廠一期已上線，目前產能利用率有7成～8成，二期則陸 續投產。儒鴻指出，目標是期望下半年二個廠的產能利用率能達到9成以上。

市場指出，印尼廠投產可為儒鴻帶來長期成長動能，並分散生產地過於集中在越南的風險。目前儒鴻印尼廠有56條產線、月產能100萬件，預計今年底將增加至112條產線、月產能將達200萬件。

隨著印尼廠新產能持續開出，儒鴻指出，成衣外包的比例也隨之下降；還有布料的垂直整合以及產品組合優化等，都有利於整體毛利率提升。

聚陽印尼新廠共規劃6座廠，全數開出將有160條產線，其中80條產線已被日系客人包下，目標至今年底全數開出。

聚陽預期，2022年印尼廠的產能577.3萬打，2023年則可達到646萬打。而今年全年的產能可因此衝到1700萬打，比去年增加4.9％。

光隆印尼新廠，初期規劃6條新產線，預計於第4季投產，加上越南原有產線的擴充，光隆指出，至年底，自有產線規模將擴增至80條以上。

光隆指出，由於自有產線對成本的降低、生產流程的順暢、訂單的彈性都是有利的，因此，預期，今年的毛利率可望因自有產線規模的擴增而有提升空間。