2023校園金質旅遊行程設計競賽 大葉大學奪冠

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為銀髮族設計畢業旅行！大葉大學觀光旅遊學系大三生蔡旻諺、洪妤芯、施興漢，以遊程提案「活到老‧玩到老」，挑戰交通部觀光局指導、中華民國旅行業品質保障協會主辦的「2023校園金質旅遊行程設計競賽」，勇奪樂齡生活類第一名。

觀光系三年級的蔡旻諺指出，市面上很多旅遊行程以親子或是年輕人為客群，他們希望開拓藍海市場，因此一開始就選定銀髮族為此次遊程設計的規劃對象，打算為阿公阿媽設計一場難忘的畢業旅行。三天兩夜的「活到老 玩到老」遊程，以嘉義與台南為主，強調慢步調，讓老人家不用走太多路，也不會一直趕行程，可以悠閒欣賞風景，體驗阿里山小火車、日出與雲海的美景以及檜意森活村的日式建築。

洪妤芯同學進一步說，他們規劃的遊程設定在四月份，行程最後一天結合拍畢業照的概念，會帶大家到台南白河的木棉花道，與季節限定的花種合照留念，讓阿公阿媽感受畢業旅行的快樂。整個遊程從最初的發想到定案，大約花了三到四個月的時間，剛開始排定的行程銜接不順，與何嬿婷老師反覆討論，才修改完成，謝謝評審的肯定。

施興漢同學表示，觀光系的課程有教大家如何規劃行程，比如特殊季節的花卉或活動，也可以當成旅遊景點之一，此次參加「2023校園金質旅遊行程設計競賽」，他們融合了課堂所學到的知識，以及實際踩點的經驗，提出適合銀髮族的遊程，很開心可以在樂齡生活類獲得第一名。

觀光系副主任丁于珊說，觀光系結合理論與實務的訓練，強化學生就業競爭力，遊程規劃就是系上特色課程之一，指導老師帶領學生實際演練，從景點規劃、交通住宿與餐點安排、預算控制，全方位設計思考，一步步提出完善的旅遊行程，並鼓勵學生參與競賽，透過比賽累積實務經驗、建立信心。