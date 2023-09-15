量身客製的解決方案 首個3D列印的igus e-chain輸送架

僅需36小時即可完成列印：readychain p-rack 使客戶能夠更快地受益於客製化運輸和裝配輸送架的優勢

在生產中，停機時間的成本很昂貴。因此，對於工具機等製造商來說，系統裝配工作應盡可能快速和高效，這一點非常重要。readychain全裝配拖鏈輸送架是一種用於客製拖鏈系統的模組化裝配和運輸輸送架，igus已提供該產品十年了。現在，igus開發出一種更簡單、更快速、具有潛力的解決方案：第一個 3D列印的readychain p-rack。它可以根據客戶的要求，以毫米級的精度進行調整。

將即裝即用的能量傳輸保護拖鏈系統快速、安全地安裝到機器上，是 igus 在開發readychain輸送架時追求的目標。它節省了許多工作流程，大大降低了成本和裝配時間。igus readychain 和readycable業務部主管Christian Stremlau說：「越來越多的公司正在尋找優化流程的新方法，以提高效率和降低成本。我們希望支援客戶，為他們提供運輸和裝配我們即裝即用的供能系統的快速解決方案，完全滿足他們的需求。為此，我們現在開發出第一個3D列印的e-chain拖鏈輸送架。這是一個非常簡單、靈活的配件，可供readychain客戶更快地受益於客製解決方案的優勢。所有附件都在36小時內列印出來。」

沒有最小批量要求的工業化訂製

3D列印在形狀上提供了幾乎無限的可能性。因此，訂製的應用可以按毫米級精度生產。Stremlau說：「這使客戶在p-rack的設計上有了完全的自由。它可以有符合人體工程學的圓形設計 - 沒有干擾性的輪廓或尖銳的邊緣，不存在傷害的危險。工具、小零件或字母的支架也可以根據需要進行列印。」客戶不僅在設計等專案上提前節省了時間和金錢，而且還避免了後續調整的麻煩和精力。這種最佳安裝方案沒有最小批量要求。Stremlau說：「對客戶來說，最大的優勢是一切都由我們透過單一供應管道提供，設計和生產都在igus現場進行。我們有自己的設計工程師和3D列印部門，這意味著靈活性更高、溝通更快速、生產時間短。」

平穩運行的設計使安裝時間減少了66％

p-rack不僅製造速度更快，而且比前一代金屬產品還更輕。重量減少高達80％，節約了資源，使搬運更加輕鬆、更安全。平穩運行的設計使安裝時間減少了66％。裝配和拆卸完全不需要額外的手動工具就能完成。重量的減輕和模組化設計也節省了體積和運輸成本，增加了投資回報。儘管其結構輕巧，但3D列印的框架具有高度彈性。為確保其強度，p-rack和所有igus產品一樣，在內部實驗室進行了廣泛的測試。p-rack的另一個特點是，所有配件也可以用玉米澱粉列印。這種材料非常堅固，絕對防銹。它也可以被堆肥或完全重新製造和重複使用。