太魯閣白楊步道崩塌嚴重 再度封閉搶修

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太魯閣國家公園內的白楊步道，去年底因大量土石崩塌，後半段連同水簾洞景點封閉10個月，8月中旬才恢復開放，未料9月初又遭海葵颱風侵襲，多處崩塌、路基流失，現已封閉，太管處今天指出，預計下週邊坡穩定後進行搶修，何時開放仍未定。

颱風海葵帶來強風大雨，太管處人員在颱風後立即勘災，發現白楊步道沿線3處土石滑落，大小落石不斷。其中0.8公里處因土石沖刷嚴重，路基已流失一半，護欄也被沖毀。

太魯閣國家管理處天祥管理站主任高佽指出，因山區持續降雨，山壁出水量大，無法進場施工，日前人員再次前往勘估災情，發現第二、第四隧道間新增多處土石滑落，且邊坡持續有大水沖刷，預計下週待邊坡狀況穩定後，才能進場施工，目前修復時間仍無法估計，步道維持封閉。

白楊步道鄰近天祥，全長2100公尺，是1980年代為開發立霧溪水力發電計畫而興建的施工道路，太魯閣國家公園於1986年成立後，將這段施工道路整建後，路徑大致平坦好走，沿途峽谷急流、豐富生態是特色。

去年11月11日深夜，步道終點的白楊瀑布上方邊坡大量落石崩塌，造成白楊吊橋觀景平台部分設施損毀。8月15日才恢復全段通行，但因崩塌土石堆積在河道內，可能危及瀑布下方觀景平台安全，並未同步開放。

林業及自然保育署花蓮分署持續追蹤調查，河道上的土砂量減少並持續縮小，初步評估已無立即危險，後續將持續監測。