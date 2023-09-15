智崴擬定三大經營策略 搶攻全球飛行劇院疫後商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由於主要競爭者退出市場，加上中東與亞洲新客戶訂單帶動，疫後休閒旅遊市場前景可期，智崴（5263）為了搶攻疫後的全球飛行劇院商機，已經擬妥提高設備滲透率、深化內容資料庫、以及拓展全球營運據點等三大營運策略，至於20億元的在手訂單，因全球經濟不確定性，部分專案建置速度趨緩，開幕高峰將集中至2025年。

智崴董事長歐陽智宏15日在法說會表示，全球飛行劇院市場，目前是由中東與亞洲新客戶訂單、以及內容市場的影片需求提升，帶動成長動能，但，大陸因「消費降級」已成趨勢，因此，大陸市場轉向中小型體感設備，在此情勢之下，市場的主要競爭者退出市場，因此，有利智崴長期市占的增加。

歐陽智宏指出，休閒旅遊消費並沒有因為全球經濟成長趨緩而消失，只是國外缺工，導致訂單消化速度較預期遞延大約兩個季度，而報復性旅遊在暑假告一段落之後，客戶將啟動投資計畫，客戶專案可望在今年第四季開始推進，提振智崴營收。

他說，智崴在手訂單處於20億元的健康水位，但因全球經濟不確性，部份專案建置速度趨緩，完工開幕高峰將集中至2025年，智崴未來的營收，成長可期。

歐陽智宏表示，智崴在全球各地擁有高達105套娛樂設備系統，其中，營運中的有62座，建置中的有43座，區域涵蓋台灣、加拿大、美國、大陸、日本、越南、西班牙、德國、荷蘭、英國、丹麥、冰島 、澳洲、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、哈薩克等20個國家。

由於飛行影院的影片更替周期大概是3年，疫情之後，將進入內容大量更替的新週期，他強調，內容市場影片需求的提升，將成為持續性長期營收的成長動能，因為，內容市場的授權模式依影片品質、類型不同，票價分潤比例約為10％到30％，以2019年飛行影院觀影人次1500萬人、基本分潤比例10％計算，每部影片的產值為每年3千萬美金，隨著影片授權的飛行影院數量及觀影人次增加，將可加快影片成本回收速度。

他舉例說，以一部影片的平均製作成本200萬美元推估，若就單座飛劇院來看，如果每年平均來客數30萬人次，平均票價20美元，分潤比例10％，每部影片播映大約3年即可回收製作成本，希望未來的影片產量能夠達到每年20部以上。

歐陽志宏表示，高品質的影片內容，不僅在主題樂園，也可延伸至其他平台播映，因為任何產業的成熟，都必然經歷普及化的過程，而體感娛樂也將依循歷史的軌跡前進，體感影音娛樂將從主題樂園開始，下一步滲透至劇院影廳，最後普及至家庭。

他透露，目前我們接收到不少影廳轉型的洽談，希望能透過體感娛樂設施，重新活化空間，未來影片有望走向聯播模式，至於家庭的普及，智崴的影音內容也可以轉換為VR形式，藉由串流影音平台進入到家庭。