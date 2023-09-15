台灣大哥大、KKBOX策略結盟 華語音樂串流平台拓國際版圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣大哥大15日董事會通過與KKBOX進行產業策略聯盟，同意KKBOX母公司「科科科技（KKCompany Technologies）集團」以交易總金額不逾3,000萬美元，全資收購台灣大哥大子公司「台灣酷樂時代」，並達成長期合作策略結盟。同時，台灣大哥大決議以1,500萬美元參與「科科科技（KKCompany Technologies）集團」的現金增資案。

這次戰略合作將全面整合雙方資源，以台灣為起點，共同打造全球領先的華語音樂串流平台，更積極推動華語音樂在國際市場的發展，提升台灣流行音樂地位。

MyMusic現有月租用戶約期內資費權益不變，並自2023年10月中旬起，協助用戶升級加入KKBOX。

KKBOX提供破億首歌曲、Podcast獨家節目、多元排行榜與精選歌單，並擁有超過4,000萬首無損歌曲、一起聽獨家語音直播、多裝置支援等，堪稱亞洲最具實力的音樂串流平台。搭配台灣大的優質5G網路、多元終端，以及串聯子品牌OP響樂生活、mo幣生態圈，將提供全方位、一站式的行動影音體驗，貼近使用者的生活需求，為音樂愛好者帶來更全面的服務。

台灣大總經理林之晨表示，台灣大與「科科科技」形成戰略聯盟，整併雙方旗下音樂串流事業，未來將統一以KKBOX品牌服務全體用戶，以利KKBOX取得關鍵規模，加速拓展國際市場，在全球舞台與歐美串流平台分庭抗禮。台灣大未來將挹注通路、綁約等Telco＋電信天賦，助KKBOX能所不能、加速成長，同時提供台灣大用戶多種優惠方案，輕鬆享用優質的KKBOX服務。雙方亦將攜手扶植台灣創意內容產業，助創作者接軌全球巿場，相信此戰略聯盟將會創造一加一遠大於二的效果，一起追求音樂與生活的無限可能。

台灣大哥大擁有超過760萬用戶、近700家實體通路以及上千人的客服團隊，未來順利合併台灣之星後，更將以近千萬用戶、最佳頻寬整合的龐大實力，致力於提供高品質且豐富的影視音服務，積極投資獨家內容，將台灣原創作品推向國際舞台，成功合作案例包括MyVideo與Disney＋、BBC Player等國際旗艦串流平台合作，成績斐然。此次與KKBOX結盟，也將提升市場競爭力。

台灣原生網路服務KKBOX，是全世界第一個合法音樂串流的平台，在全球音樂串流市場中擁有一席之地。透過這次策略性聯盟，雙方將充分整合雙方資源，以台灣為起點，目標放眼全球，擴大台灣音樂串流服務的國際影響力，並持續提升服務品質，以滿足全球音樂愛好者的需求。