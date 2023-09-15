工總率團赴泰 盼締造臺泰淨零轉型合作

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泰國是臺灣友好的貿易夥伴之一，也是我國推動新南向發展的重點國家。為促進雙方產業交流，工業總會在經濟部的支持下，與泰國工業總會（FTI）於9月12日攜手舉辦「2023臺泰產業鏈結高峰論壇」，由工總理事謝其嘉、FTI主席張學善（Mr. Kriengkrai Thiennukul） 聯袂主持。

經濟部次長林全能、泰國貿工部常任副秘書長Mr. Wanchai Phanomchai、泰國台灣商會聯合總會長陳漢川，以及逾百位的台泰產、官、學代表齊聚曼谷共襄盛舉。此外，為了協助我商掌握泰國智慧城市商機，總統府秘書長林佳龍和國發會主委龔明鑫也特別籌組「國家發展委員會智慧城市國際合作經貿訪團」，帶領我業者擴展泰國市場，也讓論壇氣氛更加熱烈、豐富光彩。

謝其嘉表示，近年來東協在全球供應鏈的地位日益提升，而泰國作為東協其中一個最繁榮的國家，其巨大的商機和潛在的經濟實力都被視為外商投資的絕佳選擇。臺灣的科技實力在泰國頗享盛譽，許多綠色產業也正不斷發展。正當全球致力實現淨零排放的目標之際，期許能持續深化臺泰的經貿合作，促進雙方產業鏈結。

張學善致詞中也提到，泰國是台灣第十大貿易夥伴，在2023年上半年，雙邊的貿易總值達到了114億美元。而泰國也是東協最大的印刷電路板（PCB）製造中心，其佔泰國總出口值約34.44％，這突顯出戒灣在泰國的PCB投資對其經濟所做出的重要貢獻。目前楠梓電、泰鼎、超穎電和金像電等多家知名PCB台廠都已在泰國布局，未來也期望能持續擴大雙方的產業合作。

林全能則表示，泰國是台灣重要的國際經貿夥伴，如今泰國已是PCB、伺服器、汽車等產業及周邊行業最熱門投資地之一。此外，台泰雙方也非常關注全球氣候變遷的議題，因此本次論壇也聚焦在「淨零排放」，期望未來能締造更多淨零轉型的合作佳績。

本次論壇共促成7件合作案。在食品生技領域，食品工業發展研究所攜手台灣乳酸菌協會與泰國BIOTEC三方展開合作關係，共同推動台泰益生菌產業合作，促進產業生態活絡及全球潛力商機開拓。

在紡織部份，德春股份有限公司將和泰國Healthcare Supply and Service Co. Ltd.（HSS）共同開發醫療用創新機能產品，並透過HSS的通路能力擴大我國的機能性紡織品與泰國供應鏈合作，並進入東協醫用紡織品市場。此外，豪紳纖維科技股份有限公司也和泰國Paladin Workwear Co.Ltd.建立工作服供應鏈合作關係，期望將臺灣製造的產業用紡織品，打入東協產業用成衣製造市場。

值得注意的是，台灣紡織產業綜合研究所（TTRI）與泰國紡織所（THTI）聯合成立的「泰國-台灣紡織品檢測驗證服務中心」也於論壇期間正式掛牌，成為台泰產業深化交流的具體成果之一。

事實上，台灣紡織所自2006年起便已和泰國紡織所開始檢測驗證的交流合作，並在第一屆台泰產業鏈結高峰論壇中，簽訂合作備忘錄，針對機能性及產業用紡織品檢測技術和服務之互助，拓展兩國紡織產業合作。經過多年的努力，台泰雙方已建立紡織品驗證之相互認證的基礎，並在今年9月13日正式掛牌「泰國-台灣紡織品檢測驗證服務中心」。

智慧城市的產業合作也獲得顯著成果。彰化基督教醫院與清萊Overbrook Hospital、中華電信（泰國）股份有限公司達成合作共識，並由彰基醫院擔任顧問、Overbeook Hospital提供場域、CHT提供產品與技術服務。初期先建立OBH本院和Chiang Khong、Mae Sai兩間邊境診所之三地遠距醫療服務模式，未來再擴大至智慧醫院規模，打造OBH成為泰北智慧醫院示範點。

此外，海波視智能科技股份有限公司也和泰國宏大集團建立農業技術合作，未來將導入農業果品品質檢測，結合AI演算法，節省大量人力，提高挑選效率。而威友科技也將與雅韻電子合作，並提供生產資訊、設備資料等整合服務，讓傳統產業可提升效能、和促進技術推升的能力。

值得一提的是，工業技術研究院機械所也宣布將和泰德研究院（TGI）展開產業對接及人才培訓的合作，期望強化雙方產業資訊交流，提升最新技術及人才專業，促進產業合作。