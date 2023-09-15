SCFI連跌兩周 重災區美國線跌破航商防線

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大陸十一長假前夕不見歐美拉貨潮，上海出口貨櫃運價指數SCFI不僅連跌兩周，且跌幅加重，今（15）日最新一周報價下跌5.06％至948.68點，美西、美東線每40呎櫃運價下跌7.31％、11.12％，歐洲、地中海線每20呎櫃運價下跌7.84％、4.59％，重災區美東線運價退守2,500美元關卡，美西線則失守2,000美元防線。

多位航商、貨代業者直言，就是沒貨！目前美國庫存仍然偏高，原以為大陸十一黃金周會有一小波出貨潮，吸引一些船舶重新投入市場，但實際出貨力道不如預期，運力供給大於需求，運價失去支撐。

展望第四季，業界看法保守，如果庫存去化狀況不如預期，下一波拉貨潮將指望農曆年前。

根據本周SCFI最新報價，上海到美西每40呎櫃運價1888美元，下跌149美元、周跌幅7.31％；到美東每40呎櫃運價2,550美元，下跌319美元、周跌幅11.12％；到歐洲每20呎櫃運價658美元，下跌56美元、周跌幅7.84％；到地中海每20呎櫃運價1248美元，下跌60美元、周跌幅4.59％。

（工商時報 邱莉玲）

連2黑！SCFI暴跌5％ 長榮兩大靠山不用怕

SCFI連2黑，本周續挫50.57點至948.68點，跌幅擴大至5.06%，突顯出海運業第3季旺季不旺窘境。但貨櫃大哥長榮今（15）日上演大驚奇，投信持續敲進219張，創連22買紀錄，加上穩坐人氣ETF之一00919的第3大成分股，伴隨外資再度大買2萬5983張，除盤中一度觸及漲停，也順利收復減資前價位，下一站能否挑戰完全填息價155元受關注。

代表貨櫃海運市況的SCFI（上海出口貨櫃運價指數）上周下跌34.42點至999.25點，失守千點大關，跌幅3.33%，本周跌幅進一步擴大，顯示大陸黃金周出貨量不如預期。

主力航線部分，歐洲每TEU（20呎櫃）運價658美元，下跌56美元，跌幅7.84%；地中海線每TEU為1248美元，下跌60美元，跌幅4.59％；美西線每FEU（40呎櫃）運價1888美元，下跌149美元，跌幅7.31%，美東FEU為2550美元，下跌319美元，跌幅11.12%最重。

長榮今日強彈，盤中一度觸及漲停，終場大漲8元至117.5元，漲幅7.31%，順利站回減資70元前的價位，不少水手嗨喊，下一站挑戰完全填息價155元。由於長榮一度亮燈漲停，代表至少有近萬張買盤敲進，也讓網友認為，連499這種主力可能都還不夠力，研判應該是外資與投信持續放手買。

其中，下周一（9/18）除息在即的00919（群益台灣精選高息）規模逾350億元，長榮的持股權重以6.3%名列第3大，只要沒出現大幅更換成分股的調節動作，籌碼面趨穩。

另有資深水手分析，長榮減資後的股本僅剩211億元，甚至都比緯創的290億元來得小，且從股權分散表觀察，近2個月來，股票集中在越來越少人手上，都有助於提前押寶11月中旬前將公布的Q3財報行情。

市場人士認為，貨櫃海運第3季雖旺季不旺，但巴馬運河乾旱問題卻成「另類利多」，加上近期AI股冷卻，還有分析師認為，對比海運股價1個月來文風不動，整理夠久，市場資金轉進築底完成的貨櫃3雄，出現籌碼面打敗基本面的罕見現象，其中長榮已站上所有短中長均線，此時布局多單不會吃虧。

投信自8/17迄今，連買長榮達22個交易日，累計逾1.85萬張，外資繼昨（14）日一口氣大幅買超1.4萬多張，終止連7賣紀錄後，今日買超手筆再擴大至近2.6萬張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）