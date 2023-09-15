《國際產業》蘋果天價市值太離譜？他竟用「這4字」形容全球股王

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】Miller Value Partners董事長米勒四世（Bill Miller IV）表示，蘋果目前的市值反映著不切實際的成長預期。

蘋果是全球市值最高的公司。周四蘋果股價上漲0.88%，收在175.74美元，市值來到2.75兆美元。在今年早些時候，蘋果股票市值更曾一度突破3兆美元，成為全球唯一達到這個里程碑的公司。

該基金經理表示，考量這家科技巨頭龐大的營收規模和高漲的股價，它很難拿出能滿足投資人期望的成長表現。蘋果和其他科技巨頭目前的本益比非常高，少數幾家此類大型公司就佔了總體市值的三分之一。

他表示：「需要有人告訴市場，蘋果是一家『正在萎縮』的公司，卻擁有成長型公司的本益比」，「其本益比為30倍，這表示投資人對其持續成長相當寄予厚望」。

在AI狂熱帶動下，今年美國大型科技股股價飆升，儘管面臨利率高漲可能導致美國經濟陷入衰退的擔憂，在蘋果、微軟、亞馬遜、輝達和谷歌母公司Alphabet等巨型科技股帶動下，標普500指數今年來仍然上漲約17%，那斯達克指數更大漲約33%。

在美中緊張局勢不斷升高之際，北京當局將擴大iPhone使用禁令的傳聞，一度導致蘋果股價重挫，在短短兩天內市值就蒸發近2000 億美元。

日前在例行記者會上，中國外交部發言人毛寧表明中國沒有頒布法律、法規或政策文件禁止購買和使用蘋果等外國品牌手機，但也提到iPhone可能存在安全問題。部分華爾街分析師認為此事看似虛驚一場，但實則印證即使與中國政府關係再好，都免不了受到美中緊張局勢影響，一點風吹草動都可能重創投資信心。

儘管如此，仍有一些分析師仍然看好蘋果後勢可為。在蘋果發布iPhone 15新機前夕，投銀Wedbush知名分析師Dan Ives表示對蘋果產品在中國遭到打壓的擔憂被誇大了，他並看好iPhone 15上市將帶動蘋果股價再漲20%。他在周三蘋果發布iPhone 15系列後，將蘋果股票目標價從230美元進一步調升至240美元。花旗維持「買入」評級不變，並給予蘋果240美元目標價，稱蘋果聚焦於消費者轉向高階手機，iPhone 15系列的獲利能力將優於iPhone 14系列。