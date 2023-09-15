亞哥國際青年商會攜中市府 選拔在地優秀青年創業家

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台灣最大的青年社團「台中市亞哥國際青年商會」攜手中市府經發局，日前舉辦「第五屆台中市在地優秀青年創業家選拔」頒獎典禮，表揚有卓越表現、對在地貢獻的青年創業家。

中市府經發局副局長李逸安表示，亞哥國際青年商會深耕台中多年，全力支持台中市青年創業家，連續五年舉辦「台中市在地優秀青年創業家選拔」，協助數百位創業青年獲得所需要的資源，在台中創業圈頗具盛名。今年最終決選四位優秀創業家，接軌市府青年創業輔導，並透過資源共享與媒合會，獲得經驗知識、人脈與育成加速三方的資源。

國際青年商會國家副總會長康祐禎表示，青商會今年以「青年積極改變，青商加速實現」，透過號召全國青年為在地問題提出解方，促進青年創業存活率及永續發展，為中部培育更多優秀的青年企業領袖，展現青年影響力。

本屆「台中市在地優秀青年創業家選拔」獲獎人為蔡沛瑄（可界有限公司）、陳崧豪（喆洛國際股份有限公司）、張凱博（革世化表演藝術創意行銷有限公司）、郭宇庭（承天國際有限公司）等四位優秀創業青年表率，其領域包含地方創生活化、為地方保存記憶的藝術表演、傳到國外生活文創、食品生技研發、以及農產業ESG等，在各產業展現卓越表現的同時，仍不忘對在地作出貢獻。

亞哥國際青年商會長沈佳緯表示，本次青年創業家選拔暨資源媒合會活動，除了挖掘更多在地優秀創業青年，也提供跨業交流機會，媒合更多策略夥伴。

本次活動同時也邀請到逢甲大學育成與技術授權中心、台中市飛雁協會、台灣中小企銀、安永會計師事務所、匯澤法律事務所、九逗創意創價有限公司、神璽文創國際有限公司等企業與公協會來現場和創業家交流，分享資源與創業經驗。

本次活動總幹事劉兆蓉表示，主辦單位提供完整的帶狀性活動，提供更完善的資源及支持，同時鼓勵大家多加利用市府青創夢想家計畫資源，朝著創業的夢想邁進。

本次活動凝聚了政府、青年創業家和投資家的力量，為台中市的創業生態系統注入了新活力。不僅鼓勵年輕人追求創業夢想，還在實際行動中，為他們提供所需的資源和支持，有望為在地培養更多傑出的年輕企業領袖，推動台灣經濟持續增長和繁榮。