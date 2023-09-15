東琉線「夏趴不設限」活動 穿比基尼抽零元搭船

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為歡迎各地遊客暢遊小琉球，東港往返小琉球交通船老字號、在地經營半世紀的「東琉線交通客船聯營處」，特別推出為期一個月的「夏趴不設限 YO BIKINI」活動，活動期間穿戴比基尼、花襯衫、草帽等海洋風格元素，到聯營處東港候船室參加「成為小琉球最靚的仔」活動，就有機會免費搭船。

小琉球是全台遊客密度最高的離島，連假旺季登島人數日破萬人，暑假後為持續吸引觀光客，東琉線交通客船聯營處推出「夏趴不設限 YO BIKINI」活動，從9月16日至10月15日為期一個月，活動期間假日（含周休、中秋連假、雙十連假）上午9點到下午2點，只要穿戴比基尼、花襯衫、草帽、太陽眼鏡等海洋風格元素，到聯營處東港候船室參加「成為小琉球最靚的仔」活動即可參加抽獎，有0元、3折、5折、79折、88折等獎項，來回450元的船票，有機會免費搭乘。

聯營處特助蘇育億表示，東琉線交通客船聯營處在地經營半世紀，共有六艘船，是業界最多，1小時載客量高達1,500人次，讓遊客搭船不用經歷大排長龍的辛苦。船隊中有業界唯一的穿浪型交通船，直接切浪前進，大大降低搖晃感，船艙內的落地型玻璃窗，提供絕佳視野。

此外，為促進小琉球永續觀光，聯營處特與琉球鄉生態觀光產業發展協會合力宣導「愛護小琉球從我開始」，在活動區向工作人員說出到小琉球旅遊要注意的「生態、環保、安全九件事」的其中三件，同樣可以參加抽獎。