睽違6年 中華職棒公益巡迴列車再抵澎湖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

已邁入21年的中華職棒公益巡迴列車，睽違6年後，今由身兼職棒聯盟會長的立法院副院長蔡其昌領軍下，再度來到澎湖。除捐贈球棒等裝備物資給當地發展棒球運動的6所學校外，也找來出身澎湖的中信兄弟李振昌和富邦悍將江少慶兩球星，現場為小選手們進行投球、打擊等示範和教學。

而烈日下，李振昌示範雙縫線投球、江少慶指導打擊技巧，讓基層小選手受益良多外，課程結束時還讓這兩職棒球星幫小選手們簽名、合影留念。

蔡其昌表示，外島澎湖的資源比本島少，因此今年結合聯盟與社會資源，將澎湖列為巡迴列車首站，捐贈棒球裝備給基層棒球隊，以實際行動來支持基層棒球扎根。同時，台鋼與味全等球隊也致贈飲料。

上次2017年的職棒公益巡迴列車，是由講美國小校友、職棒選手黃偉晟，返鄉指導學弟妹，此次則邀請畢業於龍門國小的投手李振昌返鄉，都是澎湖子弟，為澎湖3級基層棒球選手指導。

蔡其昌今天在當地民進黨籍立委楊曜陪同下，帶領職棒選手李振昌、江少慶，和直播主柯孟杰等人，直奔澎湖白沙講美棒球場，依照學校提出需求分配，由中職聯盟負責安排捐贈，包括193盒球與14支球棒、48個手套、17個頭盔、4組捕手護具、15雙球鞋等裝備，以及其他10種輔助或訓練物資，分別致贈給湖西、興仁、石泉、講美等國小、湖西國中和馬公高中等6所基層棒球隊。