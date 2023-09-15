姐弟合力將青蕉入菜 源自對父親滿滿的愛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

香腸在鍋裡煎得滋滋作響，瞬間香氣撲鼻而來，一口咬下口感彈牙，還有滿滿飽足感，這融入青蕉澱粉灌出的好滋味，背後原因都來自一對姐弟對父親滿滿的愛。

農家出身的林慧瑜，從小協助農務工作深知箇中辛苦，長大後遠離家鄉、排斥接手家業，直到父親罹癌，在她返家陪伴過程，從不願接受到甘之如飴成為青農，如今又攜手廚師胞弟，嘗試將青蕉入菜，開發包括香腸、貢丸及蘿蔔糕產品，在中秋前上市，搶攻烤肉市場。

林慧瑜說，自己有印象以來，都在田裡協助長輩農活，長大後刻意到北部發展就是為了不再與農業工作扯上關係；直到父親罹癌，她返鄉陪伴就醫，在治療過程中看到長輩始終悶悶不樂，一問之下才知道，爸爸擔心荒廢田區無人看管，不僅影響心情，也無助健康。

「與其在醫院陪伴，不如在田裡共好」，看出父親心思，她鬆口接下20甲蕉園，從排斥到點頭答應，轉眼間走了十餘年，為了家人與消費者健康，她長期推廣友善耕種，這也為她贏得百大青農殊榮。

除了投入生產，同時也為拓展通路著手研發，林慧瑜說，香蕉近幾年常遇到盛產情形，看到成堆果品堆置去化，在農民看來相當不捨，畢竟Ａ蕉、Ｂ蕉都是自己生產的心頭肉，若能將青蕉入菜，多一種銷售管道，或許就能減少產量過剩情況。

她找來廚師胞弟林政穎協助研發，將青蕉澱粉融入香腸，不僅能解油膩、還有飽足感，又將青蕉結合食材做成貢丸與蘿蔔糕；他說，青蕉沒有味道，與任何料理結合都可以，幾乎百搭，只要火候掌控得宜，家庭主婦在家也能輕鬆動手做。

林慧瑜說，香蕉一年四季皆產，一旦它不再只是水果，也可以當成料理食材，落實產地到餐桌，就能有助銷售，對於農民來講絕對是再好不過的事。