《文創股》智崴Q4邁向復甦 3引擎添柴火

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【時報記者莊丙農台北報導】智崴(5263)今天召開法說會，董事長歐陽志宏坦承，由於缺工是全球性問題，即使今年主題樂園收入相當亮麗，但智崴出貨組裝落後，使得到目前為止營收低於預期。原本預計第2季見到復甦，推估延後兩季實現，第4季表現會相當不錯，全年營收仍優於去年，目標今年能邁向損平。此外，歐陽志宏指出，未來智崴策略將做調整，將以提高市場滲透率、提升內容營收及拓展全球自營據點為三大方向。

歐陽志宏指出，全球缺工是長期問題，尤其新建主題樂園，整地、建物進度一直延後，到現在稍稍緩解，但還沒回到正常狀態，智崴採取1.模組化生產，廠內完成再運送；2.中小型設備不用安裝，對新樂園有價格經濟且可快速搭建的特性兩方向發展。智崴兩年間成功研發的移動式飛行劇院o-Ride，切中疫後市場希望快速建設新遊樂設備的需求，將成為突圍的主力商品之一，此外，近年來同時布局中小型產品線的開發，包含熱氣球模擬器、個人化賽車模擬器和雙人VR飛行模擬體驗等，皆幫助智崴全面性地提升市場滲透率。

除了提高滲透率外，歐陽志宏認為，智崴多年來在飛行劇院的市占率領先優勢，未來內容市場的影片需求將會是推動成長的動能之一。2019年智崴全球觀影人數1500萬人次，今年上升1800萬人次，估計內容營收一年有3000萬美金到9000萬美金規模，像是加拿大飛行劇院，已經是10年前的影片內容，包括畫質都只有3.5K，而隨著疫情解封後開始有數位內容大量更換的需求。

因此，智崴與日本講談社合作推出人氣動畫內容，在今年12月即將推出「進擊的巨人」第四部「宣戰」上集，影片畫質高達8K，2024年即將上映與德國拍攝團隊合作的自製影片「飛越非洲」，這將是首部以非洲為主題的10K飛行劇院影片，智崴擴大影片授權主題內容，為客戶解決影片製作成本過高的問題。為此，智崴的動畫團隊已採用高效即時運算的遊戲引擎，以及生成式AI快速產生圖像，降低影片內容的生產成本，提高影片資料庫的擴充效率，加速實現以影片授權帶來長期營收。

為了主動創造現金流，開拓多元的營收，智崴積極在全球挑選世界級的觀光景點，投資興建新型飛行劇院。智崴計畫在日本、澳洲、紐西蘭、夏威夷及大陸等地挑選世界級的觀光景點，今年底開始陸續投資。歐陽志宏指出，智崴2024年資本支出的投入代表公司主動出擊，一個好的自營點一年貢獻營收可超過千萬美元，自建自營將會帶動營收高速成長。

智崴目前在手訂單仍有20多億元的高水準，上半年又以沙烏地阿拉伯訂單最多，占上半年新接訂單6成，先前已經訂購3台，後續還會投標，2024年開始出貨。今年第4季邁入加速認列期，營運將正式擺脫谷底向上攀升。