南臺科大舉辦「第七屆南臺灣食安論壇」

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南臺科技大學秉持實踐大學社會責任，維護臺南府城食品安全之宗旨，於9月15日在該校念慈國際會議廳舉辦「第七屆南臺灣食安論壇」，今年針對食品安全永續發展議題，延續前一屆對於輸入食品源頭管理與食品安全之探討，進行產官學界及跨部會公平客觀的論述，期望集結產官學界的意見達成共識，配合中央政策，協助食品業者在輸入查驗及輸入管理措施上實施自主管理，確保食品衛生安全，亦讓臺南市食安管理體系可以更完善，共同維護臺南美食之都美譽。

此次論壇由臺南市政府衛生局蘇世斌局長及南臺科技大學張瑞星副校長代表致詞，為該屆食安論壇揭開序幕，隨後展開「食品安全永續發展策略」、「我國外銷食品強化食安及永續發展新思維」、「食品業者食安永續發展策略」共三個論壇主題，該屆共邀請9位產官學界代表，擔任主持人及演講人，預計將有120位公部門、食品業者、消費者代表及關心食安問題之各界人士參與。

上午場次首先討論的議題為「食品安全永續發展策略」，由國立屏東科技大學食品科學系吳明昌名譽教授主持開場，邀請衛生福利部食品藥物管理署食品組周珮如簡任技正，以及輔仁大學食品科學系 高彩華教授，分別對我國實踐食品安全永續發展策略，以及以聯合國永續發展目標 (SDGs) 探討食品安全進行探討。

下午的第一場次「我國外銷食品強化食安及永續發展新思維」，邀請中山醫學大學營養學系王進崑教授開場，隨後由川家品質驗證顧問股份有限公司張家瑋營運長對我國外銷食品安全管理之未來願景，以及社團法人臺灣食品技師協會曾貽湧理事長，針對食品企業ESG永續發展策略探討。

下午的第二場次「食品業者食安永續發展策略」，邀請中華食品安全管制系統發展協會葉佳聖理事長開場，隨後由安心食品服務股份有限公司 (摩斯漢堡) 營運中心何頎胤副總經理對食品業者ESG實踐的經營方式和新的思維以及和德昌股份有限公司 (麥當勞) 供應鏈管理品保部林維維經理，分享食品業者實現食安永續發展實務經驗。

南臺科大副校長張瑞星表示，南臺科大已連續七年投入學校資源及專業人力執行食品安全衛生管理體系計畫，未來仍秉持善盡社會責任及永續發展之精神，持續協助臺南市政府強化食品業者自主管理能力，共同維護府城食品安全。