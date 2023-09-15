基隆碇內吊橋損壞 流標多次終於開工 明年2月完工

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位於基隆市暖暖區碇內一帶橫跨基隆河的碇內吊橋，去年因垂直鋼索斷裂，事後勘查發現多處結構受損，再使用恐有危險，故先行封閉。但因為吊橋施工難度較高，多次招標均流標，直到今年8月才順利發包，並於本月15日開工整修，預計在明年2月前完工，使基隆河兩岸自行車道可以串連。由於最近工安事件頻傳，多位暖暖區市議員和國民黨立委參選人林沛祥也要求需做吊橋人數管制。

暖暖區的碇內吊橋跨越基隆河左右岸，可連接過港與碇內地區，長度約98公尺，而橋齡14年。去年10月民眾發現有垂直吊索斷裂，且底部鏽蝕嚴重，經專業技師檢測後，評估恐有立即危險性，因此將吊橋封閉整修。而工務處表示，修復工程雖然預算不高，但施作有一定難度，因此發包多次流標，直到今年8月才發包出去，於15日正式開工整修，並向議員說明工期等內容。

工務處表示，碇內吊橋將全面更新吊索、斜拉桿和攔杆扶手等，工期需150日曆天，預計在明年2月初完工，希望在農曆年前開放，讓大家剛好可以「走春」。

市議員陳冠羽表示，吊橋從去年11月封閉至今，休閒民眾和自行車車友希望能夠如期在農曆年前完工。而吊橋維護管理不易，希望市府加強檢測頻率，針對為何不能順利發包以及預算等問題，也要確實檢討改善。

市議員林旻勳表示，碇內吊橋是連結碇內及過港很重要的一座橋梁，有許多民眾早起運動、散步健走和騎乘自行車等人潮，使用率很高，希望可按照工期完工開放，此外他也建議市府加強照明設施和防滑設施。

國民黨立委參選人林沛祥表示，他個人認為公共安全最重要，除了希望如期在2月初完工外，也要重視工程品質，如果安全和準時完工會有所衝突，還是希望以安全優先，不要因趕工而忽略安全問題。而該橋梁使用率高，也建議市府研議如何控管吊橋上的容留人數。

工務處表示，將與施工廠商共同協力，讓吊橋修復工程能準時完工，也讓基隆河畔自行車散步道能夠更為便捷，並會研擬限制同一時段容留人數，以維護民眾通行吊橋的安全。