日本盛岡百年「山車秋祭慶典」 花蓮參訪團借鏡取經

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

花蓮市長魏嘉彥率領市政參訪團到日本岩手縣拜訪友好城市盛岡市，並受邀參加當地已有300年歷史的山車秋祭慶典，絢爛華麗的山車吸引無數民眾及觀光客駐足圍觀，因盛岡市曾4度應邀到花蓮舉辦山車遊行，搭起兩市友誼橋樑，魏嘉彥希望有機會再來花蓮，深化兩市之間的互動交流。

建市134年的日本盛岡市，每年9月14日至16日皆盛大舉辦當地八幡宮山車秋祭慶典，並維持這項傳統超過300年。

疫情趨緩後，今年盛岡市恢復往年規模，安排上千名人力推動十台造型精緻的山車，從盛岡市的信仰中心－八幡宮出發，沿著八幡通一路向下行，街道兩旁擠滿觀禮民眾，整個城市充滿歡愉熱鬧的氛圍。

魏嘉彥及代表會主席李振瑋率市政參訪團批上日本傳統服飾，在八幡宮前見證十組山車人馬進行莊嚴隆重的祈福儀式，並跟隨盛岡觀光協會的山車隊伍前行，山車上以民間故事人物「毛剃九右衛門」為主題，三公尺高的人物造型栩栩如生，成為整台山車的靈魂所在。

魏嘉彥表示，歷史悠久的盛岡市山車慶典已成為國際知名的觀光勝地，更是盛岡市重要的歷史文化資產，許多遊客慕名而來，為盛岡市帶來可觀的觀光效益，也象徵全市人民世世代代對文化傳承的重視，讓他內心非常澎湃感動。

他說，盛岡市曾於2002年、2007年、2016年及2019年四度應邀到花蓮舉辦山車遊行，也為兩市之間搭起友誼橋樑，並在2019年正式締結友好城市。期盼這次參訪，能深化兩市之間的互動交流，並誠摯邀請世界知名的盛岡山車再度前來花蓮，讓市民體驗300年傳統的歷史人文風情。

盛岡山車以歌舞伎人、民間傳說的神人或日本江戶時代的歷史人物為主題，搭配櫻花、古代英雄、紅白牡丹等元素，每台山車的設計均不同。盛岡山車秋祭慶典為期三天，其中「流鏑馬騎射活動」，除了祈求五穀豐登及國泰民安以外，也宣告秋天的到來。