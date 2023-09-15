00929爆出28.8萬張天量 外資大砍逾5萬張

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【旺得富理財網 王順泉】台股延續昨日反彈氣勢，今天指數開平走高，尾盤台積電、聯電、台塑、兆豐金等權值股最後一盤急拉，終場上漲113.36點，收16,920.92點，站上季線，成交量3,949億元。半導體通路商文曄宣布收購案，一路漲停鎖死，帶動大聯大漲逾2%；長榮盤中漲停，收盤大漲8%，陽明、萬海也漲約4%。

今天外資買超84.43億元，投信買超59.54億元，自營商賣超26.87億元，合計3大法人買超117.10億元。

外資買超前十名中，傳產股包辦了前五名，貨櫃三雄陽明、長榮、萬海全部上榜，遠東新、華新則分別居冠亞軍。電子股只剩下矽統、台積電2檔。

近期天天高居台股成交量第一的高股息ETF復華台灣科技優息，今天爆出28.8萬張天量，股價再創掛牌新高，外資賣超5.69萬張，也是掛牌以來新紀錄。另一檔00919群益台灣精選高息，也遭大砍2萬張。

高股息ETF加碼00878、0056

同為高股息ETF，00878國泰永續高股息、0056元大高股息，則各獲外資買超9,990張、7,984張。

法人表示，台股收復季線之後，目前指數已站在所有均線上方，配合成交量放大，呈現價量俱揚，且外資在期貨由空翻多，今天來到淨多單1,949口，技術面轉佳再加上外資助攻，指數有機會走出箱型盤整格局。第四季業績基本面扣抵去年相對低基期，預估將展現成長力道，台股行情可期。

外資今天買超上市個股前10名為：遠東新(1402)49,535張、華新(1605)37,825張、陽明(2609)29,146張、長榮(2603)25,984張、萬海(2615)18,033張、新光金(2888)17,258張、矽統(2363)12,088張、元大金(2885)11,145張、台積電(2330)10,574張、國泰永續高股息(00878)9,990張。

外資今天賣超上市個股前10名為：復華台灣科技優息(00929)56,962張、緯創(3231)38,903張、光寶科(2301)27,464張、聯邦銀(2838)26,666張、群益台灣精選高息(00919)20,343張、一詮(2486)16,654張、長榮航(2618)16,290張、華航(2610)11,394張、台玻(1802)11,220張、友達(2409)8,981張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。