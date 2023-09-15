《金融》迎接景氣及政策轉折 Q4瞄準「雙高」投資策略

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【時報記者任珮云台北報導】歷經上半年亮麗漲勢，第三季以來金融市場陷入震盪整理。富蘭克林證券投顧表示，因應景氣位處谷底但已露出復甦曙光、主要央行升息接近終點但仍將維持高利率的投資環境，第四季建議採取「高人氣」投資策略，迎接旺季行情。核心配置首選「高息資產」，著眼美國公債殖利率曲線倒掛程度嚴重，聯準會短期內降息機率偏低，建議靠攏美元短期票券型基金及精選收益複合債券型基金，並以美國穩定月收益多元資產型基金網羅股債收益題材。進入向屬股市傳統旺季，看好「人氣指標」的科技/生技產業、以及印度/日本等亞洲股票基金，以及「氣候變遷」引爆的全球減碳商機，可列為投資首選。

富蘭克林證券投顧分析，全球通膨持續降溫且美國經濟有望朝軟著陸邁進，但多數官員認為升息抗通膨為優先要務，加上美國財政部及企業增加發債，中國房地產債務違約頻傳引發風險趨避，牽動美國雙率雙升。累計第三季以來美國十年期公債殖利率上揚44.96個基本點至4.2863%，美元指數升值2.42%，主要債市中僅有美國非投資等級債上漲1.68%，美國公債領跌美國複合債指數1.56%；全球股市上漲0.84%，那斯達克指數上漲1.18%，沙烏地阿拉伯及俄羅斯宣布減產延後至年底，推升布蘭特油價上漲25%至94.19美元/桶，去年十一月以來首度突破每桶90美元。

富蘭克林證券投顧指出，多項數據顯示美國經濟呈現不冷不熱的溫和增長，尤其是聯準會最關切的就業市場緊俏程度也出現改善，為金融市場最樂見的情境。預期全球主要央行升息循環接近終點，今年年底至明年初將進入停止升息階段，歷史經驗顯示，聯準會停止升息階段主要股債市表現可期，尤其看好債券資產在殖利率墊高後的收益吸引力。

另一方面，觀察最新OECD領先指標，除了歐洲仍在放緩之外，全球主要區域景氣持續改善，加上半導體產業庫存高峰已過、第四季有望迎來復甦，有利股市上演旺季行情，潛在風險則需觀察高利率及高油價對經濟及年底假期消費動能的影響，第四季消息面則須關注中國政策、10/1歐盟碳邊境調整機制(CBAM)試行及11/30~12/12聯合國氣候峰會(COP28)，全球將迎接新的碳定價時代並檢視各國減碳進展，而11/12~18亞太經濟合作組織(APEC)領袖高峰會，美中領導人能否順利會面，亦將牽動美中情勢的敏感神經。

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金經理人克雷格·卡麥隆認為，全球減碳乃大勢所趨，國際能源署(2021年5月)預估2030年前淨零商機達4兆美元，隨著歐盟碳邊境調整機制(CBAM)將於今年10月試行、2026年正式上路，將為全球『碳定價』開啟新的里程碑，預期也會重塑全球經濟和產業面貌，看好自己減碳且能幫助別人減碳的企業將成為未來贏家，為避免投資趨勢主題容易有資金炒作的風險，採取全球化布局及核心價值選股策略以降低波動風險。