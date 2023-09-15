氣象局辛酸升格氣象署 人力未增、預報員還被挖角

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交通部中央氣象署今天舉行揭牌典禮，但相較於升格的觀光署、氣象署人力未增加，更傳出許多預報員遭挖角，交通部部長王國材受訪時表示，氣象署的升格員額沒有增加，但是組織精簡及強化，針對薪資偏低一事，甚至很多人被挖角至電視台，人事整體考量希望薪資大幅調整會由人事總處規劃。

中央氣象署近期發布新版的「氣象業務白皮書」，以「運用前瞻科技，提供人民有感、社會有用、國家有益的氣象服務，共創韌性永續的生活」為使命，戮力達成「滿足民眾對更精細準確的氣象資訊需求」、「普及決策支援服務以守護生命財產安全」、「公私協力擴大氣象產業的社會經濟效益」及「提升組織在國家經濟發展的價值與貢獻」4大政策目標。將在氣候變遷議題上與環境部及國科會進行密切合作，共同提供我國氣候變遷的基礎科學資訊，使我國政府與民間於面對氣候變遷挑戰時，能有效降低風險、減少災損，進而創造效益。

氣象署署長程家平表示，過去中央氣象局已參考世界氣象組織的倡議投入「氣象(候)服務」多年，針對防災、交通、農林漁牧業、水資源、健康、綠能等領域進行跨部會的合作，協助各單位進行氣候風險調適及溫室氣體減量等相關工作。改制為中央氣象署後，將更進一步強化在支援國家因應氣候變遷下扮演的角色，持續精進氣象監測及預報技術，並拓展跨領域的合作，提供以科學基礎的資訊，協助各政府部門及社會民眾有效應用氣象資訊，共同提升國家面對氣候變遷衝擊的韌性。

程家平提及，改制為中央氣象署後增加肩負我國整體氣象發展政策與法規規劃的責任，推動台灣氣象產業發展為其中一項重點工作，目前氣象署已著手進行「氣象法」修訂，期待透由法治營造氣象產業發展的有利環境，並推動民間成立「台灣氣候服務聯盟」，透由公私協力與民間攜手來拓展我國氣象產業的能力，未來將善用此縱向的政策支援及橫向的夥伴關係，來提升國家整體氣候服務量能，以有效支援各界進行跨領域氣候風險管理與調適及減碳應用。