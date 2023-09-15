在岸人民幣收升10個基本點 創半個月高

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人民幣兌美元在岸價15日收報7.2691元，較上日上揚10個基本點，漲幅0.1％，連續五天收升並續創9月1日以來新高。盤中一度升破7.25元，最高來到7.2466。

離岸價盤中曾升破7.26元最高來到7.2596元。截至下午5時10分，離岸價報7.2816元，在岸價報7.2757元。

人民幣兌美元中間價15日報7.1786元，較上日升88個基本點，漲幅0.12％，同樣連升五日，創逾一周高。

路透引述消息人士表示，大陸8月消費、工業數據優於預期，中資大行在市場中順勢賣出美元，助力人民幣加速反彈；大行動作和人民幣反彈也迫使其他市場參與者紛紛仿效。

有交易員指出，若後續大陸經濟數據繼續回溫，貶值預期也有望持續緩解。但美國經濟仍韌性十足，美元持續強勢料不斷施壓人民幣反彈空間。

另外，外電稍早引述知情人士透露，人行擴大支撐人民幣匯率措施的範圍，本周起要求部分券商盡量減少自營外匯交易業務，已有數家券商接到指導。但人行並未完全暫停此類業務，同時也未給出具體的交易量限制。

人行14日宣布，當前大陸經濟運行持續恢復，內生動力持續增強，社會預期持續改善。為鞏固經濟回升向好基礎，保持流動性合理充裕，決定15日起下調金融機構存款準備金率0.25個百分點。