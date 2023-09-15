液流電池儲能關鍵模組與材料技術交流 聚焦能源轉型核心技術

行政院原子能委員會核能研究所與國立臺灣科技大學於9月15日合辦「2023液流電池儲能關鍵模組與材料技術交流研討會」，吸引超過120位專家學者參加。會議內容集中於液流電池的最新研究與發展，並有儲能、經濟、產業等領域的專家分享見解與經驗，尤其著重於液流電池系統的國內外案例分析與關鍵技術開發至應用情境。

液流電池透過離子價態轉換產生電能，其高設計彈性、長壽命及低風險等特性使其成為大型儲能的首選。臺灣政府為達成2050淨零排放目標，計劃在2050年使綠色電力佔總供應量的70%。但因再生能源如太陽能和風能的供電易受環境影響，大型儲能系統的需求因此日益明顯。

在研討會中，能源局陳崇憲組長強調，鑑於液流電池的安全性與持久性，它在儲能發展上扮演著不可或缺的角色。議程也涉及儲能的契機、安全議題、微電網的建置與應用，希望啟發更多關於政策和產業的創新想法。

核能研究所的李海光副所長也分享，液流電池在國內的科技研究中已取得積極的成果。他更進一步指出，隨著再生能源的使用增加，儲能系統的需求亦隨之增長。核研所正努力打造從政策到科技，再到產業的完整生態循環，期盼透過這次研討能夠為液流電池未來的發展燃起新火。核能研究所的許寧逸副研究員在演講中也提到歐盟也以在2030達到20 GW和20 GWh的液流電池建置目標，這幾年國內的各個廠商投入，臺灣在關鍵材料上面的發展有相當大的競爭力。與會專家也提到在實際運轉時，液流電池在連續六年的操作，幾乎不會有任何衰退，維護成本也低，更可以相當容易地和再生能源結合。而釩電解液更可以從廢觸媒回收得到。即使液流電池之壽命到期，也可與再生能源完美結合，達到永續發展目標。

結束時，大會主持人、國立臺灣科技大學工程學院的王丞浩副院長指出，本次研討提供了液流電池在國內外的發展與應用的全面概覽，並期望透過不同的儲能系統策略來設定未來的研發目標，相信這次的交流會對我國在液流電池領域的發展有所助益，並為即將成立的液流電池聯盟而暖身。