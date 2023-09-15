綠能布局發酵 北基、台汽電營運添動能

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北基（8927）因油價攀揚，加上旗下轉投資三地能源有包含太陽能新案場、電動巴士、儲能等7千多萬元收入挹注，推升8月營收月增6.16％、年成長17.59％，創單月新高。北基持有三地能源約68％股權，隨著三地能源各案場陸續開出，長期營收動能有望持續往上。

此外，台汽電（8926）上半年獲利倍增，EPS 1.49元；8月營收年增19.14％，前八月營收年成長 40.15％。新業務開發包括風力發電、太陽光電；綠電事業售電業務已轉供14家，累計轉售逾4億度電。離岸風電以陸上變電站統包工程為主，已承接沃旭、台電風場相關工程。

北基近年積極開展綠能、電動車儲能布局，搭配集團資產開發策略，強化多元收益能量。其中，綠能耕耘已有包括七股區193MW漁電共生、高樹鄉20MW營農型光電、獅子鄉99M地面型光電、將軍區61MW漁電共生、將軍區8MW屋頂型室內養殖、養殖管理＆EPC工程；屏東大連、高雄灣興＆北門各5MW配電級案場、高雄170MW輸電級案場、桃園200MW輸電級案場等計畫。

北基表示，隨著三地能源各案場陸續開出，長期營收動能有望持續往上，不過，短期新產能還不會那麼快接續拉升，預估近期三地能源每個月可望挹注營收約5～6千萬元，營收有望穩居高檔。

台汽電上半年獲利倍增，EPS 1.49元。陸域風電設置以漢寶風場進度較快，預期今年底、明年初開始施工；竹南風場環評已核定，大埔風場環評仍進行中。光電佈局已取得烏山頭水面光電2期（容量13MW）、彰化永興（容量30MW-32MW）漁電共生開發權，預計2025年併網上線。