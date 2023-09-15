9月紅包抽不完！3檔增資股申購起跑

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行情回暖，國內首家掛牌的創投公司鑽石生技（6901）13日結束抽籤，沒抽中的股民也別氣餒，威剛（3260）、朋程（8255）、官田鋼（2017）三檔增資股14日申購開跑，將於18日截止，其中威剛挾記憶體復甦光環走揚、價差空間誘人，投資人抽中1張有望現賺3.14萬元，報酬率逾5成，吸金效益可期。

台股本周撥雲見日，多頭見到復甦曙光，趁著市場行情轉佳，增資股抽紅包熱度也攀高，投資人手刀進場搶抽紅包。

9月掛牌及增資股紅包一籮筐，包含已完成申購與正在申購中的個股，就有9檔上市櫃增資，以及已在14日掛牌上櫃的騰雲，還有預計19日上市的鑽石生技，本周也有3檔上市櫃個股增資股啟動申購，威剛、朋程及官田鋼三檔申購期間落在14～18日，預定在20日公開抽籤。

國際記憶體大廠減產效應逐漸浮現，現貨市場報價看漲，市場更傳出韓廠三星電子近期調漲DRAM記憶體價格，記憶體族群低檔復甦。記憶體模組廠威剛8月營收29.71億元，大幅月增30.4％，近期股價拉出連五紅，15日收上93.4元，創逾兩個月高，以增資每股承銷價62元換算，投資人抽中1張就能笑納3.14萬元大紅包，預期報酬率高達50.65％，然承銷張數僅2,550張。

另外，二極體廠朋程辦理上櫃增資，每股承銷價訂為155元，以15日收盤價177.5元計算，也有2.25萬元價差，潛在報酬率14.52％。

官田鋼則辦理上市增資，因股價偏低，對小資族而言相對親民，且申購張數為2張，以每股承銷價11.7元、15日收盤價15.3元換算，若幸運中籤可一次抱走7,200元。