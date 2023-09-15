身障夫妻蝸居農田貨櫃屋 遇颱風屋內也下連夜雨

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彰化縣鹿港警分局洪堀派出所員警日前在颱風天巡視轄區，發現福興鄉秀厝村1對男女蝸居在農田的殘破貨櫃屋，當時屋外下大雨，屋內下小雨。員警事後連繫各方志工，今天修繕貨櫃屋，希望為該夫妻打造足以遮風蔽雨的安穩住家。

「屋漏偏逢連夜雨」真實版劇情在福興鄉真實上演，極端氣候造成今年颱風對台灣的影響加劇，洪堀派出所長黃堃盛、警員施幸妘日前在颱風天巡視轄區災情，發現福興鄉秀厝村1處不顯眼的貨櫃屋佇立在農田邊，遂前往關心。

警方查出領有重度身心障礙的李姓地主去年因跌倒頭部受傷長期坐著輪椅，居住在貨櫃屋內，生活行動不便，平時由中度身心障礙的同居人王女不離不棄守在貨櫃屋照顧，兩人領著公所發放的低收入津貼度日，彼此相依為命，相互扶持。

只不過因多雨氣候及颱風來襲，兩人平時經濟生活已經很拮据，賴以棲身的貨櫃屋還因屋頂老舊鏽蝕不堪而漏水，員警看到外面下著大雨，貨櫃屋內的廚房及房間等處也下著雨，頓時感到十分心酸。

洪堀派出所將上述主動報告分局第一組組長薛乃仁及第二組組長張韶承後，連繫彰化縣警察志工大隊副大隊長黃旗旺、鹿港警察志工協進會理事長梁竣傑及彰化國際同濟會林琪閔、福興鄉長蔣煙燈等民間慈善團體代表，協助該戶修繕貨櫃屋的屋頂。

經過慈善團體專案評估，今天鹿港分局長林英煌率薛乃仁、張韶承、黃堃盛偕同黃旗旺、梁竣傑、林琪閔等人，帶領專業工程技師前往協助修繕貨櫃屋。

李姓地主看著眾人在貨櫃屋忙進忙出整理清潔環境，還看到工人頂著烈日爬上屋頂施作工程，除不斷說著感謝，感動的淚水也在眼眶裡不斷打滾。