獨》風暴擴大！ 民眾不吃進口蛋業者亂漲價 蛋商坦言：回不去了

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進口雞蛋食安議題不斷，消費者紛紛選擇國產雞蛋，讓國產雞蛋恐面臨缺蛋危機，來自高雄大旗美地區的蛋商陳媽媽表示，政府進口雞蛋後，原先高昂蛋價有回到1台斤約50元，但雞蛋風波未停，如今市場蛋價混亂，有菜販已自行漲至1台斤65元，雞蛋價格已回不去。

農業部進口蛋把關出包，導致各縣市都有進口蛋陸續下架，消費者不敢吃進口蛋，國產雞蛋需求量因此暴增，蛋商陳媽媽說，目前國產雞蛋尚未到缺貨程度，但產量確實很緊繃，旗美地區賣蛋價格不一，發現有菜販已經2度漲價，1台斤雞蛋賣到65元。

陳媽媽表示，早期雞蛋1台斤30元已算是天價，但國內蛋荒時期，雞蛋零售價1台斤賣到75元被嫌太貴，政府進口雞蛋後，6月迎來降價潮，讓雞蛋批發價降至約50元，產地價同樣也調降，雞蛋價格落在1台斤45元至50元之間。

不過現在進口蛋爆發一連串問題，民眾不敢吃進口蛋，國產蛋的供應恐將面臨吃緊，目前市場雞蛋價格波動不穩，販售價格相當混亂，讓不少民眾對政府抱怨聲連連，江姓民眾表示：「政府花昂貴錢進口國外雞蛋，卻沒辦法解決根本問題，國產雞蛋若再缺蛋漲價，大不了不吃了，但也顯得政府的無能」。

有蛋商痛批，國內缺蛋問題其實一開始就是決策者做了錯誤的決定，因為「殺頭的生意有人做、虧錢的生意沒人做」，飼料漲價，雞蛋一定得漲，但決策者強制控制不給蛋農漲價，蛋農當然斷尾求生存，放棄飼養雞隻產蛋，棄養潮出來後，缺蛋的問題更加嚴重。

蛋商表示，如果將進口蛋的錢拿來補貼蛋農飼料成本，蛋農就不需要漲價，而不是打壓蛋農，這樣蛋農不至於棄養，人民也不需要吃不新鮮的蛋品。