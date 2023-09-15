臺灣太陽能板現蹤毛利部落 臺紐合作促進永續發展

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台灣精品「樂福彩色太陽能面板」成功於紐西蘭「毛利部落電力解決方案」中建置綠能發電系統，9月15日於臺紐經貿會議期間舉行跨國連線記者會盛大慶賀，經濟部國際貿易局局長江文若、駐紐西蘭代表處代表歐江安、紐西蘭商工辦事處代表Mark Pearson等貴賓出席，一同見證臺灣產業堅守環境永續的形象與傳達對企業社會責任的重視。

經濟部國際貿易局於2021年舉辦「愛無界‧台灣精品」（Sharing is Caring）全球公益活動，旨在呼應聯合國所提出永續發展（SDGs）中的社會關懷與環境保護兩項議題，在61國781件案中篩選出最佳三案。紐西蘭毛利部落案於今（2023）年7月將提案化為實際行動，運用紐西蘭的充足日照，結合榮獲台灣精品獎的「樂福彩色太陽能面板」發電，共建置61千瓦的綠能系統容量，提供當地2個毛利部落20戶家庭穩定的熱水和供暖。

跨國連線記者會由紐西蘭毛利部落長老的祈福儀式揭開序幕，緊接著是The Haka Group帶來著名的紐西蘭戰舞表演，展現對與會來賓的熱情和臺紐雙邊相聚之歡慶之意。

經濟部國際貿易局局長江文若表示，愛無界活動的成功彰顯世界對社會關懷與永續環境的重視，這次計畫不僅提供Karetu Marae、Okarea Marae毛利部落穩定的太陽能供電系統，更能加深臺灣與紐西蘭之間的友好關係，並提升臺灣企業在國際間的全球競爭力。

現場透過影片分享電力解決方案的實施過程，展示再生能源對環境的重要性。面對地球暖化加速，全球氣候變遷已成為共同議題，紐西蘭政府計畫朝再生能源發電的目標邁進，臺灣政府也持續推動綠色能源布建，雙方未來將有更多合作機會。

「愛無界‧台灣精品」（Sharing is Caring）另獲選的最佳二個提案，分別是菲律賓的「行動教室巡迴偏鄉」，已在2022年11月啟動，為55個偏遠地區1,700多名兒童提供教育；還有臺灣的「數位牙科巡迴車」亦於今年5月開始為偏遠區提供百人醫療服務。

愛無界臺紐跨國連線記者會，兩地與會貴賓一同表達Sharing is Caring。圖／貿協提供

永續環境的實踐已經受到許多國家和企業的重視，台灣精品持續用行動體現臺灣企業對環境保護和綠色能源領域的支持。台灣精品獎被譽為台灣產業的奧斯卡獎，將在今年12月6日公布2024年之獲獎名單，希冀更多的臺灣企業在全球各產業供應鏈中站上領先地位，並持續發揮企業社會責任，為永續環境出力。