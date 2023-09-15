蔡英文總統參訪台北國際航太展

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由外貿協會主辦的「台北國際航太暨國防工業展」，於今（2023）年9月14日至16日首度移師南港展覽館辦理，本屆展覽吸引來自10國，近300家國內外產學研及政府單位前來參展，使用近千個攤位，展覽規模再創高峰。三天展期辦理多項周邊活動，包括：產業論壇、新產品發表會、主題導覽、達人講堂、Airsoft射擊體驗等，活動豐富多元，獲參觀者一致好評。

總統蔡英文在展覽第2天前往視察，參觀由國防部籌組的國防館、國家太空中心籌組的「台灣太空形象館」、美國在臺協會籌組的「美國館」、位於嘉義縣的亞洲無人機AI創新應用研發中心、由航太公會籌組的「航太產業館」與我國國防重要夥伴洛克希德．馬丁（LOCKHEED MARTIN）及諾斯洛普·格魯曼（NORTHROP GRUMMAN）。

蔡總統在任內積極推動國防自主，堅持國防改革、強化國軍整體戰力及防衛韌性。這幾年來，我國在國機國造、國艦國造、潛艦國造都有具體研發成果。此外，在各式飛彈量產，籌置精準打擊武器，建構不對稱戰力方面也持續進行。蔡總統推動升級國軍裝備、強化現役軍人訓練、提升後備軍人動員能量，用行動向國人及全世界展示，台灣作為國際成員的一份子，致力維護地區和平穩定的立場及決心。

「台北國際航太暨國防工業展」展出到9月16日為止，展出我國最新研發的國防軍武設備、無人機及低軌衛星產業創新與應用，是台灣唯一橫跨國防、軍用部品、無人載具、航空及太空相關設備的展覽。主辦單位外貿協會表示，展覽2年一次，錯過就要等到2025年，歡迎關心前述領域的相關單位及國人，把握時間前來參觀。16日開放一般民眾至官網登錄取得入場QR code掃描入場參觀，未滿12歲兒童需家長陪同入場。更多展覽相關資訊請至台北航太國防展官網（https://www.tadte.com.tw/zh-tw/index.html）查詢。