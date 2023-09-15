莊佳螢｜「矽光子」當紅炸子雞 是繼AI之後的大趨勢嗎？

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國際半導體展在登場下，累計產值直逼新台幣40兆元，最吸睛也是首度舉辦「矽光子」國際論壇，儼然成下一個產業關鍵詞，矽光子，因其具備高頻寬、低功耗、廣泛的傳輸距離，具備較高的成本效益，可應用於生醫感測、高速傳輸、通訊及電信、量子運算、機器學習、光學雷達等領域，由於 AI、社群網站、電商、影音串流等帶來巨量數據流量，掀起巨額的資料傳輸需求，推升超大資料中心建置數量，AI 對 800G 光纖模組需求大增，傳統以「電」作為訊號傳輸已不敷需求，近期傳出台積電與博通、輝達合作開發「矽光子晶片」，將電轉換成傳輸速度更快的「光」，並投入逾 200 人研發部隊。

「矽光子」為製程基礎的超高速運算晶片商機，為了大幅縮短交換晶片與光模組間距，並減少訊號傳輸的路徑長度，因此將矽光晶片、交換器晶片、RF晶片等裝配在同一個插槽，形成共同封裝光學元件（Co-packaged Optics，CPO），最快將在2024 年下半年迎接大單，整體市場出現爆發性成長，都將成為未來的趨勢。

其中矽光子相關可留意列為口袋名單的，包含法人點名看好，具備封裝技術的「龍頭大廠」，台積電（2330），最能受惠於此趨勢；日月光投控（3711），8月營收登今年新高，近期投信連16買，買超逾1.6萬張，都是可以留意的龍頭股；近期法人有所著墨的相關個股，「矽光雷射磊晶片」的聯亞（3081），最大的矽光客戶的訂單預估，預計2023年出貨金額可以年成長一倍以上，2024年上半年與2023年同期相較，也會有倍數以上的成長，受到投信法人青睞，技術面剛剛轉強向上；具備「封裝技術」，台星科（3265），在AI、HPC封測領域深耕多年，在相關高階封測訂單挹注下，自第二季起營收逐步回溫，外資有所著墨，線型強勢，值得留意；另外RF測試廠矽格（6257），近幾個月營收持續上揚，8月營收維持高檔創今年次高；部分產品持續放量，客戶下單量逐漸回升，復甦動能將持續擴大，整體趨勢朝著正向發展，投信有所著墨，都是大家可留意的重點股。

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