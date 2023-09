金威獎大賞頒獎 酒壇群英會登場

由旺旺中時集團舉辦的「金威獎」今日在松山文創園區舉辦頒獎典禮,並與「TILF台灣國際品酒生活節」合作舉辦為期三天 的「金威嘉年華」,邀請民眾試飲盲測金威獎得獎的7支酒款,透過品飲豐富醇香的威士忌,更深入了解威士忌文化。

「金威嘉年華」即起至17日在松山文創園區2&3號倉庫登場,周五早上以金威獎頒獎典禮揭開序幕,下午則邀請現場民眾體驗盲測威士忌,參展廠商包含格蘭利威、亞伯樂、英勃特、東和、穀蘊、長懋、格蘭傑、Talisker、戶河內、嘉盛等酒商,民眾反應熱烈。

中國時報副社長兼總經理王儒哲指出,金威獎以公正、公開的方式評選威士忌,讓民眾在選購威士忌時能有所依據,酒商透過北中南三地素人盲測的評選結果,也可掌握台灣各地消費者喜好的口感,有助於在台行銷布局、修正產品定位。

藏酒論壇執行長賴偉峯說,自己是威士忌愛好者,參與盲測時因為不知酒標,反倒可以更專注於風味細節的變化,了解自身真實喜好的風味,因此特別感謝旺旺中時集團舉辦「金威獎」,讓盲測活動變得更有意義。

金威獎秋季大賞的得獎名單如下: ★「生活玩家」盲測獎 鉑仕麥21年Rare、費特肯22年、百富21年波特桶 ★北區百人盲測獎 汀士頓12年雪莉桶、亞伯樂12年雙桶、波摩12年 ★中區百人盲測獎 汀士頓12年雪莉桶、吉拉12年雪莉桶、亞伯樂12年雙桶 ★南區百人盲測獎 亞伯樂12年雙桶、吉拉12年雪莉桶、詩貝10年 ★調和威士忌之王 Johnnie Walker XR21年 ★品牌新星獎 The Art of the Blend、鉑仕麥、穀蘊 ★最佳調和獎 Johnnie Walker、百齡罈、皇家禮炮 ★超值金選獎 三得利角瓶、仕高利達金雪莉、蘇格蘭王。 ★最佳廣告獎 三得利百年紀念篇、百富一心造一藝、格蘭菲迪29年夜櫻紀錄短片 ★《中時新聞網》關心您:飲酒過量,有礙健康。酒後不開車,安全有保障!