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《國際產業》報復對台軍售 北京宣布制裁美軍工巨頭

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】中國外交部周五以向台灣提供武器為由，宣布對美國航太與國防科技巨頭諾斯洛普·格魯曼（Northrop Grumman Corp）及洛克希德·馬丁（Lockheed Martin Corp）實施制裁。

中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，中方呼籲美國終止與台灣的軍事關係並停止武裝台灣，否則將遭到中方「堅決而有力的反制」。

毛寧點名洛克希德·馬丁密蘇里州分公司為直接參與8月24日對台軍售的主要承包商，並表示諾斯洛普·格魯曼多次參與對台軍售案。

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