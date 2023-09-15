COMPUTEX 2024 即將開放報名

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

亞洲年度指標B2B科技專業展– COMPUTEX TAIPEI，將在明（2024）年6月4日至6月7日於台北南港展覽館登場。COMPUTEX主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，COMPUTEX 2024迎合全球科技產業跨業合作趨勢，新增智慧移動展區，協助廠商搶攻全球電動車、智慧座艙及充電樁供應鏈商機；同步新增AI運算、儲能與智慧科技解決方案等展出項目，以符合全球買主數位經濟採購趨勢。COMPUTEX將於9月18日起開放線上登錄報名，邀請台灣廠商與COMPUTEX一起迎接未來科技產業採購商機。

麥肯錫（McKinsey） 2023年4月研究報告表示，全球共有多達13億台交通工具，並且大多數都為私人擁有。TCA指出，世界各大車廠為提升駕駛汽車安全性，符合智慧城市治理要求，迎合C.A.S.E.趨勢（Connected聯網科技、Autonomous自動駕駛、Shared & Services共享與服務、Electric電能驅動），全面開發電動車、智慧車、自駕車與相關MaaS（Mobility as a Service，移動即服務）應用。由於提升駕駛安全，需要智慧座艙與先進駕駛輔助系統（ADAS）的協助；電動車普及需要各種車用半導體支援；電動車充電需要充電樁、充電站等電動車充電基礎設施的支援，而資通訊產業剛好就是汽車產業跨業合作最主要的對象，因此TCA規劃在COMPUTEX 2024新增智慧移動區（Smart Mobility），將展出電動車、ADAS模組、智慧座艙、充電樁、充電站、車用半導體、車聯網（V2X）、車規認證等解決方案，以協助海內車廠、Tier 1供應商、汽車零部件廠商採購相關汽車電子產品所需解決方案。

由Open AI的ChatGPT所帶動的全民AI應用服務，以及因應淨零排放趨勢，企業、工廠、商業大樓所需要建置的儲能系統，再加上各式各樣的智慧科技應用，在在都顯示出未來資通訊廠商除了提供科技產品供海內外買主採購之外，針對海內外系統整合業者、世界各國電信業者所銷售的科技應用服務，也是資通訊廠商要提供解決方案。因此主辦單位依照市場趨勢更新部分展區名稱，包括AI運算暨系統解決方案區（AI Computing & System Integration）、零組件與電池儲能區 （Components & Battery Energy Storage）與智慧科技應用區（IoT & Smart Technology），以符合科技應用服務採購新趨勢。

COMPUTEX 2024將於今（2023）年9月18日正式開放廠商線上登錄與報名申請，請台灣廠商留意相關注意事項作業，以確保報名程序之完善及自身權益，報名表上傳時間不影響展位位置抽籤優先順序。台灣廠商線上登錄COMPUTEX與報名網址為（ https://my.computex.biz/）。