「五月雪」選台灣首映 張吉安盼大馬歷史被看見

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2023世界民族電影節開跑，導演張吉安今天連線受訪表示，很開心首部長片「南巫」能在影展放映，期待新片「五月雪」可以讓觀眾再看見逐漸被遺忘也難以啟齒的馬來西亞歷史。

世界民族電影節由文化部蒙藏文化中心主辦，今天舉辦開幕茶會，文化部政務次長王時思、宣傳大使藝人大慶（游大慶）與小薰（黃瀞怡）、「哈勇家」導演陳潔瑤、「幸福路上」導演宋欣穎及「熱帶複眼」導演張徐展都出席活動。

王時思表示，影展今年選映19部影片，其中包含4部台灣作品，期待展現不同族群觀點，進而思考幸福、自由、人權的意義，也許沒有標準答案，但電影能夠給予想像空間，「創作者提供我們視野跟空間，讓我們試著理解、試著學習、試著體諒、試著接納彼此本來原本就獨特的樣子。」

張吉安曾以「南巫」於2020年拿下金馬獎最佳新導演，他今天接受視訊訪問時表示，很感謝台灣觀眾仍有興趣重看這部作品，加上這次會跟另一部以馬來西亞民間故事改編的動畫「熱帶複眼」一起放映，「非常有意思。」他也說，「我非常欽佩張徐展將家族的台灣傳統紙紮工藝幻化成創作，希望有一日能和他合作。」

對於台灣成為「五月雪」首個上映地。張吉安表示，「五月雪」是溫柔的歷史傷痕故事，從田調到拍攝超過10年，慶幸電影企劃從金馬創投出發，並成為今年的金馬影展開幕片，「希望到時能和台灣觀眾一起在影院，回溯這一段難以啟齒、甚至逐漸被遺忘的馬來西亞白色恐懼的慘痛經歷。」

2023世界民族電影節於15日起在台北、台中、嘉義及高雄舉辦，將放映19部電影，並有56場免費放映。（中央社記者王心妤台北15日電）