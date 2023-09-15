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以創建產業體系為核心發展方向的中衛發展中心，多年來持續連結中小企業籌組體系，成功邁向國際舞台。因爲長期深耕地方、關注城鄉發展，促進區域產業升級轉型，特別於33週年推出《品讀台灣味》第2號作品「霧釀」，向國際傳遞台灣獨特的在地之美。

中衛中心以台中霧峰 作為地域振興社會行動第一站

近年來，全球高度都會化的國家如日本、台灣，多面臨人口過度集中城市，城鄉發展失衡問題。探討城鄉發展機會，如機械產業發展重鎮的中台灣，除了工具機產業、自行車與零組件產業等具世界領導趨勢的傲人產業，還有另一個地域發展的寶藏資源，即其豐饒大地所滋養蓬勃的農牧業與豐沛的人文地景，而這正是地方發展的關鍵養分。中衛發展中心謝明達董事長表示，中衛做為最接地氣的政府法人，長期關注城鄉失衡議題，遂把台灣地理中心-台中霧峰，作為地域振興社會行動第一站。

連結地方熱血品牌 為地方永續帶來活水

做為最接地氣的政府法人，深刻觀察到城鄉失衡議題日趨嚴重，遂以「霧峰」為社會行動第一站，這裹曾是台灣最高民意機關省議會，及參與台灣發展史的霧峰林家所在地，物產豐饒、卻因政經中心北遷，人口驟降為6萬多人，人口老化指數高達144%。為此中衛發展中心攜手霧峰林家宮保第園區與台灣農創興業二個熱血的地方品牌，展開地域振興社會行動，以霧峰歷史文化及物產為展演平台，在體驗及送禮同時，重新把遊客及產業發展帶回霧峰。

以霧峰農會為首，結合十四家農林漁會的台灣農創興業，在公私部門合作下，透過黑翅鳶生態監控與棲地維持原則下推動友善田區，獲聯合國IPSI肯定成為台灣的國際里山典範。釀造的地酒屢獲國際獎項肯定，為地方發展帶來源源不絕活水。

霧峰「宮保第」為臺灣僅存清代一品官宅，私人歌劇院的大花廳及五開間三落格局為全台唯一，熱愛這片土地的霧峰林家家族史也映照了台灣歷史的縮影。

《品讀台灣味-霧釀》精選5款以霧峰香米、蜂蜜、荔枝地物產精釀，及霧峰林家宮保第紀念的地酒，外盒設計以農作產地等高線描繪地方風土，宫保第建築天際線象徵歷史人文活動，並佐以地景色票；永續包裝則以符合FSC紙張及大豆油墨印刷，實踐聯合國SDGs第11、12、15項指標為製作原則。

未來將持續協助各產業 以關鍵資源邁向淨零永續

中衛中心以最誠摯的用心，獻上霧峰土地最尊榮的佳釀為年度贈禮，表達對這片土地的無盡感謝。未來將持續協助產企業邁向永續，如提升供應鏈管理效率與韌性、能源管理與轉型，並引進永續精實輔導技術，協助企業系統性消除七大綠色浪費，加速綠色轉型。謝明達董事長表示，為加速產企業因應國際趨勢淨零轉型，中衛將運用過去的體系輔導經驗，以及超過20位具ISO 14064-1主導查證員的專業顧問，成立中衛中心體系淨零服務小組，協助農、工商各產業，掌握以大帶小、資源共享的原則，循序漸進協助台灣各產業以關鍵資源邁向淨零永續。

《品讀台灣味-霧釀》精彩影片（https://www.youtube.com/watch?v=Q1hi6oaI1Ag）；中衛中心官網（https://www.csd.org.tw/）；中衛產業行腳]FB粉絲團（https://www.facebook.com/csdtraveller）；中衛中心Line官方帳號（https://lin.ee/HwVLqzK）；中衛產業+]YouTube頻道（https://www.youtube.com/@csdplus）。

（飲酒請勿過量。喝酒不開車，開車不喝酒）