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大山大海志工團 走讀研學計畫深入社區

進行下半年全齡人才志工培訓 打造社區創生陪伴文化

  • 工商時報 陳逸格

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大山大海公益萬里行志工團，將在下半年度培育66位「社區全齡化關懷志工隊」，結業完成後將進行社區活動與公益關懷。

大山大海志工團團長高立帶領志工服務團。
大山大海志工團團長高立帶領志工服務團。

在2023第一季大山大海公益萬里行志工團落實了「部落兒童城市走讀研學計劃」，這個計畫以季為單位，每月執行不同任務，我們邀請了泰雅武塔民族國小全校25位師生，以及25位由各家庭成員，各級學生及社會人士所自發性組合的志工團成員，一起在台北感受二天一夜的城市文化洗禮，孩子們參觀了博物館，捷運，原民電視台、立法院，搭乘雙層觀光巴士和台北市民揮手互動，讓孩子們跟志工團員們融洽的感受台北的都市人文文化，同時也在3月回訪當地的村校運動會，一起跳舞聽部落耆老跟村民孩子講解部落文化，化傳承於無形。

大謙公關總經理李玫芳(左起)、麗寶機構名軒開發 董事長吳泓瑩、大山大海執行長高立。
大謙公關總經理李玫芳(左起)、麗寶機構名軒開發 董事長吳泓瑩、大山大海執行長高立。

「大山大海公益萬里行」組委會總召集人高立表示：「陪伴、學習、參與」是我們的精神，我們希望有計劃長期的執行這個有意義的活動，期待得到各界人士與企業單位的支持，我們的核心焦點是培養大量的家庭志工與企業志工，透過有計劃的付出與學習，我們會發現服務利他的最大受益者就是我們自己，而所有的志工隊成員也會得到志工服務時數認證。上半年的活動我們能順利執行要特別感謝各界出錢出力的志工與義工朋友們，也特別感謝主要贊助商麗寶集團名軒開發董事長吳泓瑩、瑪麗安生技董事長鍾舒涵與京震實業董事長藍嘉榆的大力支持，讓我們能順利完成這些計畫。

泰雅族部落學生到圓山大飯店閃聚表演迎賓曲。
泰雅族部落學生到圓山大飯店閃聚表演迎賓曲。

有鑒於全齡化時代已經在台灣各社區發生，少子化、老齡化都是社區發展的線性軌跡，麗寶集團名軒開發董事長吳泓瑩表示將在海樂地建案交屋後，打造一個愛人利他的社區文化，大山大海公益萬里行組委會計劃在下半年結合國內知名麗寶集團的名軒開發進行社區創生志工計劃，首批將培訓66位種子志工，進行培訓，期待能打造社區服務與鄰里公益走讀的服務計劃。

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