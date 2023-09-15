MIT新銳藝術家登國際舞台 台北藝博展實力

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文化部自2008年推動「MIT新人推薦特區」，推介台灣青年藝術家登上國際藝術舞台，每年公開徵選8位（組）40歲以下藝術家於台北國際藝術博覽會展出， 2020年原民會亦加入辦理「原住民族藝術特區」。今年脫穎而出的新銳，展現台灣青年多樣且國際化的創作風格。

今年「MIT新人推薦特區」吸引65位來自不同領域的藝術家報名徵件，脫穎而出的8位藝術家為王俞晴、林奕軒、胡竣傑、陳佑朋、陳楷仁、張驊、楊奕軒、謝榕蔚。入選藝術家創作媒材形態多元，從油彩、壓克力顏料，到錄像攝影、不銹鋼雕塑至中性筆紙本繪畫。

王俞晴以在美國紐約的經歷做成錄像，表述自己在紐約疫情期間戴著口罩而遭到歧視的感受；林弈軒的創作反擊高度圖像化的世界，透過解構符號、拼貼、重組成失語的畫面；胡峻傑以不銹鋼堆焊技巧比喻自己不斷堆疊的自我認知與情緒；陳佑朋透過創作來呈現空間中不易察覺的變化，進而隱喻生活在空間中的人們心中的感受；陳楷仁用「表皮層」的比喻，以詼諧的畫面來表達對社會的體悟及觀察。

張驊的油彩作品描繪數位時代下的風景，藉由景象重現某些記憶的切片及情景；楊奕軒試圖讓繪畫具有形成的時間性，讓觀者激起祖先在這片土地的記憶和共鳴；謝榕蔚在平面繪畫中創造抽象空間，而原子筆作為創作的媒材在過程中反覆使用水暈染墨水，透過循環反覆的時間感來產生視覺的韻律。

「原住民族藝術特區」則邀請策展人林怡華策劃，共有5位參展藝術家，包括卑南族的米類．瑪法琉、伊命．瑪法琉；創作類型涵蓋軟性雕塑、錄像、影像、金工、公共藝術的林介文，以及2016年獲文化部「重要傳統藝術保存者」榮譽的尤瑪．達陸、2022年參加第23屆雪梨雙年展的武玉玲，表達各自的生命故事及哲思。