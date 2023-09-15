一年只有一次！ 神秘百年古蹟粗坑發電廠 本周末開放參觀

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坐落於新北市新店區的粗坑發電廠，是台灣現役最古老的水力發電廠，配合一年一度的全國古蹟日，這周末(16日、17日)是今年僅有的兩天開放參觀日，新北市文化局歡迎民眾前往。

新北市文化局表示，為呼應台灣仿效法國1984年的全國「古蹟開放日」，新北推出文資景點參觀優惠，新北市立十三行博物館、淡水古蹟博物館、黃金博物館以及國家人權博物館等處周末免費開放參觀外，李梅樹紀念館也同步推出門票半價優惠。

文化局說，若民眾在周末到台中文化部文化資產園區參加全國文化資產行動博覽會，也可以前往觀覽文化局在會場擺設「基北北桃鐵道礦業路徑-味覺旅行文資故事盒」的設計成果，若順利完成遊戲任務，可隨機獲得文資故事小食盲盒。

另外新北市文化局配合其他縣市辦理現場活動，16日當天至新北、基隆、台北及桃園市4個攤位集章，還有機會抽中3款全套的文資故事盒大獎，數量有限，歡迎前往。

新北市文化局長張䕒育說，新北有93處古蹟、78處歷史建築，半數以上都是平日有開放的戶外景點，市府邀請大家來新北漫遊，9月起陸續推出「文資走讀任意門」走讀活動，在樹林、瑞芳、汐止、鶯歌、中和區規劃6條輕量易走的鐵道、礦業路徑。 文化局特別提到，建於1907年、台灣現役最老的水力發電廠「粗坑發電廠」，平常作為辦公場所，周末也特別配合古蹟日開放參觀導覽，是一年僅有一次的難得機會，歡迎民眾前往。