違規記點新制上路 苗栗監理站加強宣導

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道路交通管理處罰條例新制6月30日上路，苗栗監理站提醒汽車駕駛人，違反新制規定者除提高處罰罰鍰外，針對違規記點、記次也有重大變革，1年內記點達12點，將吊扣駕駛執照2個月，並接受道安講習，若2年內吊扣駕駛執照2次，再次記點時則吊銷其駕駛執照。

為減少職業駕駛一再違規影響工作權益，苗栗監理站於路檢聯稽勤務，針對砂石車、欄式、柵式或其他可能發生掉落、滲漏、飛散等車種的駕駛人加強宣導，一同遵守交通規則，共同守護道路交通安全。

苗栗監理站長蘇淑賢表示，之前很多交通違規駕駛人以為繳完罰鍰就沒事了，等到收到監理所站寄送裁決書後，才知道已被記點達6點，須吊扣駕照、及參加道安講習，除荷包失血影響駕駛人自身權益外，甚至波及工作。

交通新制上路後，逕行舉發違規案件，車主未指定主要駕駛人或未辦理歸責他人，則會處罰車主。有駕照的車主會受到記違規點數、吊扣(銷)駕照或道安講習處分；沒駕照的車主會被記車輛違規紀錄或吊扣(銷)車牌處分；另如歸責對象為非自然人之租用人(如：以公司或機關名義向租賃公司承租車輛)，因無法記點或記次，改處租用人罰鍰2~3倍。

另1年內記點達6點，可自行向監理機關申請自費道安講習，得扣抵點數2點；自違規點數達6點之日起算，1年內以申請1次為限。

蘇淑賢提醒，為利車輛使用者了解記點查詢及主要駕駛人登錄、道路交通安全講習及新修法規定，已於「監理服務網」設置「最新修法道路交通管理處罰條例交通違規轉歸責專區」，內有Q＆A及懶人包可供查詢，敬請多加運用。