《金融股》台中銀頭份分行開業 虛實並進精進服務

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【時報記者林資傑台北報導】台中銀(2812)頭份分行日前正式營業，為首家在開業70周年之際新設的分行。台中銀表示，頭份分行在營業廳陳列不同主題及風格的獨特藝術品，將空間設計為充滿藝術氣氛的場所，不僅能為顧客提供全方位的金融服務，更將成為頭份地區的文化藝術交流中心。

台中銀致力為客戶提供優質金融服務，同時深知文化藝術對於社區的重要性。台中銀頭份分行開業不僅是擴展實體通路服務的重要作為，更展現對地方文化發展的重視，希望透過此平台讓金融與藝術共融，為顧客營造獨特體驗。

台中銀表示，頭份分行將金融與藝術融合為典雅的銀行營業場所，標誌台中銀邁向嶄新一頁。未來頭份分行將定期舉辦藝術展覽、文化講座，邀請地方藝術家、文化學者和社區成員共同參與，促進多元文化交流和對話，為顧客帶來視覺及心靈的雙重饗宴。

為力行友善金融企業社會責任，台中銀在各營業單位為身心障礙客戶設置多項友善服務設施，包含無障礙櫃台、視障語音ATM、放大鏡及點字書等，另攜手啟聰協會提供視訊手語翻譯服務，使身心障礙客戶在辦理金融業務時，能享有更舒適、更方便的服務體驗。

台中銀並將貼心服務延伸至虛擬世界、推出「LINE官方帳號」服務，期盼客戶在享受台中銀行最「大」心、最便利的金融服務之際，也能善加利用數位服務功能來減少使用紙本帳單，與客戶共同達成數位減碳目標，實踐與環境共好的永續價值，創造下一個美好將來。