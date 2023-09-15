《產業》SCFI續挫5.06% 美東線大跌11.12%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者莊丙農台北報導】上海航交所公告最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI），上周失守千點後，本周跌幅擴大，來到948.68點，下跌50.57點，跌幅達5.06％。四大遠洋航線全面重挫，美東線跌幅更達到11.12％。

最新公布的SCFI運價指數中，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為658美元，較前一周下跌56美元，跌幅7.84％；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)為1248美元，較前一周下跌60美元，跌幅4.59％；遠東到美西每FEU（40呎櫃）跌破2000美元，來到1888美元，下跌149美元，跌幅7.31％；遠東到美東每FEU（40呎櫃）為2550美元，較前一周下跌319美元，跌幅11.12％。

近洋線方面，遠東到日本關西每TEU（20呎櫃）較前一周下跌4美元，為306美元；遠東到日本關東每TEU（20呎櫃）上漲2美元，為320美元；遠東到東南亞每TEU較前一周上漲20美元，為181美元；遠東到韓國每TEU較前一周持平，為145美元。

國際物流業者指出，大陸十一小旺季貨量不如預期，船隊削價競爭，巴拿馬運河乾旱也沒有拉抬到運價，主要優先處理定期航線，運輸正常，加上供需並沒有好轉。即將進入第4季淡季，目前還要看各大航商艙位管控及是否還有削價競爭情況。