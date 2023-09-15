粽邪3鬼門開票房破七千萬 崑大視訊系師生擬音助陣

現正熱映中的電影「粽邪 3 鬼門開」票房賣破七千萬，榮登今年至今台片票房亞軍、暑假檔台片票房第一名，崑山科技大學視訊傳播系（下稱視訊系）師生與有榮焉，華影國際影藝公司攜手崑山科大簽訂產學合作，邀請視訊系三金音效得主曹源峰老師擔任該片聲音製作總監，同時帶領同學全程在視訊系錄音室完成艱困的「擬音音效（foley) 」錄音的製程，票房衝出佳績，師生同感振奮。

崑大視訊系擁有優良的師資及創作環境，師資來自業界卻未與業界脫軌，曾擔任《返校》電影聲音設計的曹源峰副教授、金馬剪輯師陳曉東副教授剪輯《尋找背海的人》、執導電影《寶米恰恰》的王傳宗助理教授便是例子。該次由曹源峰副教授親自帶領學生完成《粽邪 3 鬼門開》擬音音效，更邀請到去年金鐘獎最佳「聲音設計」的得主暨視訊系校友王逸勳擔任的「音效設計」，讓學生不僅能夠參與商業大片的製作，更與電影前輩共同完成任務，獲益良多。

曹源峰副教授說明，「擬音」是全世界影視聲音製作時必要的流程，是模擬電影中演員的表演，同步把角色的動作聲響對著畫面製造出來，可更加強戲劇的氛圍，這樣的專業聲音工作者人稱「擬音師（foley artist)」。擬音師可稱為聲音的魔術師，在他們的世界裡電影原本都是無聲的，擬音師們都在想方設法利用電影中相仿的道具，製作重現這些戲劇化的聲響。在粽片中，有許多角色骨折與上吊的劇情，此時擬音師就必須運用不相關的物品或作法來製造出奇特相符的音效，讓電影院中的觀眾信以為真。

擔任本片擬音師、甫自義守大學畢業的蔡宜容，先前因參加曹源峰老師開設、由文化部支持的「影視聲音後製專班」課程後，在國寶級擬音大師胡定一與中影錄音室擬音總監楊家慎的啟發下，便對「擬音」產生極大的興趣。本片中有很多骨折的聲音是她與團隊利用各式蔬果以不同手法製造出來的，可說是一門結合技術與創意的工作。

曹源峰老師稱許「金鐘學長」王逸勳的絕佳創意為粽片奠定了「聲音設計」的基礎，也幫忙學弟妹打開了耳門，充分了解到一部驚悚恐怖的電影作品，若沒有擬音與音效設計，將會多麼的貧乏。粽片的導演廖士涵也表示：「第一次來到崑山科大的錄音室，看到這些專業的設備與環境，感覺到這裡有很多的創意人才與能量，非常感謝曹老師與團隊這次的參與，學習到很多。」

崑大視訊系胡佩芸主任特別肯定此次的產學合作「恭喜華影國際製作的《粽邪 3 鬼門開》票房熱賣，也感謝系上曹源峰副教授把業界難得的商業大片帶到學校來，本系有很多校友都在影視圈發光發熱，但這是第一次有在校同學就負責業界電影重要聲音製作的環節，還有校友王逸勳也親自蒞臨為學弟妹們做示範，再次證明崑大視訊系有優良的師資與創作環境可以與業界接軌，預祝電影持續熱賣，票房破億可期。」