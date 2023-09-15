台灣最高額5,000萬元生技獎揭曉 中研院是大贏家

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獎金高達5,000萬元的台灣生技醫藥發展基金會（TBF）2023年講座大獎揭曉，中研院是大贏家，洪上程與李永凌兩位教授分別拿到2,500萬元大獎；TBF董事長楊泮池表示，期盼更多產業及企業， 一同培育生醫人才，讓生醫環境能發展的更完善及健全，也讓研究計畫看見轉譯、商化的可能性。

TBF是國內生技醫藥領域規模最大的人才培育基金會，由鑽石生技投資在2013年發起捐助成立，並獲得富邦、潤泰、台新、玉山、台達電及浩鼎已故董事長張念慈等參與贊助講座獎金，每位講座可獲得2,500萬元研究獎金，分10年支付。

鑽石董事長路孔明表示，十年來已培育近500位優秀人才，希望可以推動台灣生技發展，有感於人才是創投的第一步，期望可以做一個永續的投資，而投資人才是最重要的，期盼可由優秀教授帶領學生，將傳承做好，持續為台灣生技產業厚植實力，挹注生技醫藥領域豐沛動能。

本年度兩位TBF講座獎金由富邦金控與台新金控全額贊助。2位得獎人分別為：

中研院基因體中心特聘研究員洪上程，其首創的醣「一鍋化」相關技術已成功技轉，並以獨創的有機化學合成技術及分子生物學檢測為基礎，提供醣與蛋白複合體結構和活性關係的重要資訊，為開發小分子藥物對抗人類疾病開闢新的途徑。

中研院生物醫學科學研究所副研究員李永凌，專研開發AhR脂質體拮抗劑進行腫瘤免疫治療，並建立人類樹突細胞小鼠平台，應用於人類腫瘤或病毒感染模型測試，提早驗證人類抗體相關藥物的功效，增加臨床試驗成功的機會。

楊泮池表示，十年的講座研究資助計畫，初衷即是透過實質且穩定的助力，讓無法立竿見影的生技醫學研究，能夠長期紮實的持續推動，避免具有潛力的人才或計畫，因受限於資金而流失。希望可以讓教授們有平台展現過去的研究成果，讓大家可以更加認識生醫產業的重要生力軍！期許藉由拋磚引玉的力量，推動企業對於生技醫療人才培育的重視，共同提昇台灣高端生技醫藥的國際競爭力。

另外，由鑽石生技投資與台新金控共同捐助成立的「吳火獅醫學獎」，主要為鼓勵在生醫領域鑽研並具有成就的年輕學者，贊助每人210萬元獎金，支持推動研究轉譯至臨床實證，今年的3位得主為：陽明交大臨床醫學研究所副教授陳斯婷、臺大醫學院免疫學研究所副教授黃冠穎、臺北醫學大學藥學院副院長張偉嶠。