新莊地政所說明2024年度地價作業 將彙整意見提送市府

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為使各界了解新莊、泰山、五股及林口明年地價查定作業情形，新北新莊地政事務所將於22日上午舉辦「2024年公告土地現值暨重新規定地價作業說明會」，屆時將針對轄區地價調查、區段劃分、地價估計作業情形、重大建設及最近1年實價登錄動態說明，另外，樹林地政也會於23日舉辦說明會。

說明會將於上午10時在新莊地政事務所地下1樓會議室舉行，新莊地政所表示，希望透過各界的參與及溝通，彙整民眾意見並提送市府地價評議委員會作為評議公告土地現值及公告地價參考，讓地價評議結果更加客觀合理。