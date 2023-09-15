花錢裝修變「爛尾樓」！ 受害者控裝修蟑螂橫行 籲政府重視

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多位房屋裝修糾紛被害人15日在國民黨台中市4位立委參選人陪同出面，控訴工程蟑螂到處橫行，不僅讓花錢買的房子變成「爛尾樓」，又求助無門，呼籲政府正視裝修詐騙問題，補好相關權利規範的漏洞。

台中市立委參選人黃健豪、羅廷瑋、林家興及廖偉翔今天陪同台灣裝修受害者援助協會4位被害者現身說法，控訴現今裝潢詐騙事件層出不窮，已不是單一個案，而是系統式、集團式的犯罪。

受害者c小姐表示，因購入的房子有整修、增建需求，需要建築、結構技師專業的業者，透過朋友介紹委託該業者負責，沒想到前後花了350萬，房子卻變「爛尾樓」。該業者將他家屋頂等拆除後又陸續要錢，她詢問是否要申請相關建照時，該業者說會協助辦理，結果又疑似去檢舉她家違建，再跟她要30萬的拆遷費，後來找技師公會估價得知該廠商做的工程頂多值100萬元，要求對方還錢未果，上法院也沒有用。

羅廷瑋說，自己陸續接到陳情，受害者組成台灣裝修受害者援助協會，正準備申請立案，顯見案例真的非常多；林家興表示，有紀錄的受害者高達135位，受害金額破億，卻有嚴重的司法漏洞在法律上無法構成詐欺的要件；廖偉翔批評，司法縱容下讓民眾花一生積蓄買的房，遇上工程蟑螂詐財毀屋；黃健豪表示，這是有集團性、計畫性的詐騙，工程蟑螂鑽法律漏洞傷害民眾，不只詐欺錢財，甚至造成家破人亡，呼籲政府正視問題，修法改革。

都發局長李正偉表示，c小姐案可能是室內裝潢業者承諾超出其可施作範圍，擬將屋頂拆除增建的建築行為，須依規委託建築師或專業技師簽證和合法的營造廠施作，本案可能涉及到詐欺、違約等，呼籲市民，在一般裝潢、室內裝修或涉及營造行為時，應該依規了解是否屬該業者依法可承攬工作範圍，是否屬合法業者。

法制局表示，因工程內容複雜、施工期長且需相當費用，履約過程容易發生糾紛，建議消費者委託裝修前，要注意兩重點，首先要先了解業者評價及以前實績，若為室內裝修，應找有合格登記的業者；其次，雙方應簽訂書面契約，詳細載明施工項目、材料、施工方法、價格及工期，價金給付方式宜採分期付款，定明每期款項及給付條件。